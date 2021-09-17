﻿新冠檢測承辦商Prenetics﻿ ﻿與鄭志剛公司合併美上市﻿

政府指定新冠測試承辦商之一的基因診斷檢測公司Prenetics昨日宣佈，與新世界副主席鄭志剛私人持有的特殊目的收購公司（SPAC）Artisan合併，預料最快今年第四季完成交易，其後在美國納斯達克上市。若進展順利，Prenetics有望成為本港首間上市的獨角獸初創企業。Prenetics宣佈與（SPAC）Artisan合併，預料交易在今年第四季，或明年首季完成。合併後，Prenetics市值估計達十二點五億美元，公司會以股票代碼「PRE」進行交易，並在美國納斯達克上市。如進展順利，Prenetics有望搶先早前在港交所申請上市的商湯科技及GOGOX，成為本港首間上市的獨角獸初創企業。Prenetics在一四年成立，業務遍佈十個國家及地區，涵蓋開發消費版基因檢測產品、早期大腸癌篩查、新型冠狀病毒核酸測試、快速在家診斷檢測及醫學基因檢測。公司在香港及英國，是排行第一的基因及診斷檢測公司，團隊規模逾七百多人。在香港，Prenetics是政府指定新冠測試承辦商之一，今年首季進行約二百萬個測試，並定期為英超球會、香港機場、倫敦三個機場等進行病毒檢測。翻查資料，Prenetics去年收入約六千五百萬美元，其中消費版基因檢測產品Circle DNA收益一千四百萬美元，新冠檢測收益五千一百萬美元。公司預計。今年這兩項主要業務收入分別增至一千九百萬美元及一點七三億美元，全年收入預計增長二點一五倍，至二點○五億美元。展望二五年，全年收入增至逾六億美元。香港醫務化驗所總會主席李偉振向本報指，疫情下，去年是不尋常的一年，鑒於全球新冠檢測量龐大，檢測公司相應收入亦巨大，但若疫情持續和緩，有關收益將下降。