  • 2021年9月17日 星期五
  • 33º
  • 64%
熱門： 將軍澳冰雹打針優惠吳志森疫苗

日報新聞 > 港聞

涉管有未註冊中成藥 中醫師被捕

2021-09-17 列印
涉管有未註冊中成藥 中醫師被捕
Previous Next

　　衞生署昨日調查位於新界元朗安寧路的陳健雄中醫診所，該中醫診所涉嫌非法管有十款名為「順天堂複方中藥顆粒」的未經註冊中成藥。警方拘捕一名七十一歲男子，涉嫌非法管有未經註冊中成藥。

　　衞生署根據情報，昨日聯同警方突擊搜查註冊中醫陳健雄的診所，並檢獲有關懷疑未經註冊中成藥。初步調查顯示，有關中成藥在台灣生產。調查仍在進行中。衞生署發言人指有關中成藥的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險。



　　根據《中醫藥條例》，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰款十萬元及監禁兩年。署方亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會，考慮是否需要採取紀律行動。​曾獲上述中醫處方有關中藥顆粒的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員意見。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd