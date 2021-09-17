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梳士巴利道隧道傳異味 當局派人清洗移走雜物

2021-09-17 列印
梳士巴利道隧道傳異味 當局派人清洗移走雜物
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　　政府收到油尖旺南分區委員會及多位市民投訴，指在梳士巴利道近香港文化中心的行人隧道內，有很多雜物阻礙行人通過，並發出異味，影響公眾衞生。相關部門昨日在該處清洗隧道牆身及地面。油尖旺地區管理委員會於九月二日在該行人隧道牆壁張貼移除雜物通告，通知將於通告貼出後十四日即九月十六日，清理及棄置留在有關隧道內的雜物。如有任何人士擁有這些雜物，須於昨日前把雜物移走。政府持續派員進行多次晚間外展探訪，了解露宿人士的福利需要，以提供適切的支援服務。

　　相關部門昨日在該處清洗隧道牆身及地面；在行動前移走該處的全部雜物。



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