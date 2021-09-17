﻿檢疫房間網上減價轉讓﻿ ﻿業界：冒險交易無保障﻿

隨着疫情緩和，外地來港人士數目趨增，檢疫酒店長期一房難求。不過，《星島日報》發現，近日在社交網站群組及二手交易平台，卻有不少人以行程有變等理由，聲稱只要向他轉帳指定金額，即可轉讓房間，惟記者事後向相關酒店了解，卻被告知住客不能隨便更改。有旅遊業界證實，縱然未有明文規定房間不可換人，但容許訂房客自由轉讓房間，並非業內常見做法，提醒公眾勿向不明來歷人士訂房。翻查八月入境數字，經機場來港旅客已有三萬一千一百七十七人，其中近三萬人為香港居民，三百八十六人為內地居民，其餘為海外旅客。然而，最新一輪指定檢疫酒店的名單，共涉及三十六間酒店，合共僅提供約一萬個房間，可見檢疫酒店供不應求。《星島日報》記者發現，自全球因疫情封關以來，社交平台facebook新增不少關於回港隔離資訊群組，點評酒店食宿設施。直至近月，陸續有網民在群組內發文，聲稱由於行程轉變等突發情況，期望轉讓手頭上早已預訂好的隔離酒店房間。另一方面，亦有人徵求指定日期內的房間，甚至高價求房，相關帖文反應踴躍。記者佯裝有急切需要回港的人士，向在網上聲稱可轉讓房間的人士了解。有轉讓者表示，她能夠轉讓十月九日至三十日，位於九龍城的富豪東方酒店的經濟客房，轉讓價為一萬零五百元，與該酒店於網上顯示的價格相同。對方聲稱已聯絡酒店，稱可以通過增加客人的方法，讓記者取得酒店入住證明。當記者問及有關交易方法時，她表示需轉帳至其戶口，而非酒店方。她其後向記者提供訂房證明，其中載有其姓名、入住房間日期等資料，卻未有酒店名稱。就此，記者以顧客身份致電有關酒店查詢轉名及轉讓事宜，對方表示預訂者姓名不能更改，亦不能加名。賣家稱獲酒店許可另一名聲稱來自摩洛哥的群組成員亦表示，持有華美達海景酒店一間客房可供轉讓，為期二十一日。他向記者表示，其客房早前同樣通過轉讓所得，原來房價港幣一萬零八十元，但他以九千元的折扣價獲得房間，並願意以七千五百元轉讓予記者，強調已獲得酒店方許可。惟記者其後以顧客身份致電相關酒店求證，對方同樣表示不能作出改名要求。有協助代訂檢疫酒店的旅行社從業員黃先生（化名），對網上有不少人聲稱可以出讓檢疫酒店房間的情況感到可疑。他解釋，如酒店已發出訂房確認信，訂房人如要更改住客，需要酒店批准，並提供原因，「如果住客來港前確診，或者因為航班取消或延期，只要有相關證明，酒店會為客人安排其他入住時間，甚至是退款，如因為私人原因未能入住，則不設退款安排。」黃先生續說，業界一向視更改酒店住客為敏感行為，擔心當中牽涉轉手炒賣行為，「現時檢疫酒店一房難求，業界無誘因幫手做轉名。」因此，他不排除部份網上聲稱出讓檢疫酒店房間的人，只是一廂情願以為房間可以轉讓，甚至是根本沒有房間提供。香港旅遊促進會總幹事崔定邦則知悉，過去亦有父母為子女預訂酒店後轉名的情況，甚至有安排外傭來港的中介公司，因為原定來港的外傭在上機前確診，於是以另一名外傭頂替原有的機位及酒店。他強調，縱然目前無明文規定酒店房間不可以轉讓，惟最終決定權在酒店一方。網上出現大批轉讓檢疫酒店房間，亦令人擔心是否有人事先取得大量房間，並待價而沽。黃先生認為，酒店如發現有個別人士預訂大量房間，相信不會坐視不理，「酒店無理由容許有人炒賣他們的房間。」根據目前港府最新發出的「抵港人士的檢疫須知」，海外來港人士，除了要取得核酸檢測報告陰性結果，亦要持有指定檢疫酒店預訂房間確認書，如未能出示有關文件會被禁止登機。崔定邦建議，心急尋找檢疫酒店的人士尋求持牌旅行代理商協助，切勿冒險接受網上不明轉讓。