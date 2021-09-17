﻿蘇樺偉背後強大後盾﻿﻿ 媽媽一句話引發奇跡﻿

殘奧雖已落幕，但以「神奇小子」蘇樺偉一生為藍本的電影繼續叫好叫座，進一步道出獎牌背後，盡是運動員的汗水與辛酸。《星島日報》報道，默默在旁的蘇媽媽，一直都是蘇樺偉生命中的主角。硬朗的蘇韓小貞卻最懂得，在兒子壓力爆煲時，引領他重燃心中那團火，「如果你盡咗力都輸，咁就由得佢啦，反正你都無嘢輸。」這句話令奇跡發生，讓蘇樺偉○八年北京奧運摘下金牌。就算贏盡獎牌，運動員總要退下來，蘇媽媽亦早為兒子鋪後路，只要兒子有份安定工作，她已心安，並繼續拖着他前行，陪伴他走下去。相約蘇媽媽與蘇樺偉訪問，她爽快答應「我無所謂，但要就蘇樺偉時間。」正式退役前，蘇樺偉已開始在香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會工作，數數手指已將近十年，這份工作，蘇媽媽有份穿針引線。《星島日報》記者到協會會址，沒想到來接待的是蘇樺偉本人，「幫你量一量體溫，麻煩你消毒雙手。」幾年間，蘇樺偉已由活動助理，轉職行政助理，負責日常文書等工作，唯一不變的是，他退下賽場依然心繫運動。與許多香港人一樣，蘇樺偉在過去一兩個月，都有追看奧運及殘奧比賽，支持香港健兒。退下賽場仍心繫運動運動員在比賽時所展現的拼勁，也勾起蘇樺偉初次踏足殘奧會的時刻。九六年阿特蘭大殘奧會，他年僅十五歲便代表香港出賽「當時跑四乘一百接力，乜都唔識，因為唔識轉彎、起步慢，所以跑最後一棒。」拼命衝過終點摘下金牌，那種興奮教他畢生難忘。這一幕也收錄在電影《媽媽的神奇小子》之中，在首映禮看到其他人演自己，蘇樺偉感受很深，並引用電影宣傳金句說「殘障可能是輸在起步線，但亦話畀人哋聽，或者話畀自己聽，只要永不放棄，就會去到終點。」明知前路難行 從不放棄勵志的說話出自堅毅的人口中，特別有說服力，而一直在蘇樺偉身旁的，有一位比他更堅毅的人——蘇媽媽。蘇樺偉出生後患上黃疸病，她從未想過放棄，明知前路難行，都堅決醫好他。電影將蘇樺偉一生的故事重現大銀幕，蘇媽媽僅用「千頭萬緒」四隻字來形容感受。運動員在國際田徑舞台上發光發亮，背後的壓力卻不為外人道。○八年北京奧運，是蘇樺偉最感壓力的一次比賽，他說「那時自己無諗過，壓力會大到解唔到，無辦法放鬆心情。因為好想在自己國家，攞到屬於自己的金牌，最想攞金牌都是那一次。」盡力就得 反正無嘢輸蘇媽媽憶說，當年北京奧運氣氛特別熱烈，蘇樺偉走在街上，總會有人上前鼓勵：「攞個金牌返嚟，支持你。他們都是好心的，但無形中令他有壓力。」蘇樺偉在賽前壓力愈來愈大，蘇媽媽亦感緊繃「我的壓力都是來自他，我看到他有壓力，但又唔出得聲又幫不到他，只好默默陪在他旁邊。」蘇樺偉在北京奧運中，連續兩場比賽失利，特地飛到北京支持的蘇媽媽非常擔心，由於距離最後一場二百米短跑比賽尚有幾天，蘇媽媽被安排進入奧運村，猶如為兒子打了一支強心針「入去盡量陪他傾下偈，他亦帶我們四圍參觀，我一直都不敢提起最後那場賽事。」直到臨別一刻，蘇媽媽才鼓起勇氣跟蘇樺偉說「盡咗力就得㗎啦，你完全唔需要畀壓力自己。這些年來，你已攞盡所有金牌，已經優勝過好多人。你跑一百米、四百米輸了，如果盡了力都輸，便由它吧，反正你都無嘢輸。」蘇媽媽原以為蘇樺偉最多只能拿到第三，沒想到他一支箭衝向終點，最終跑第一。電影在「最後殘奧金牌」這一幕結束，但其實蘇樺偉之後仍繼續出戰殘奧，在一二年倫敦奧運亦拿過二百米銀牌。惟因罹患腰傷多年，最終在一六年離開賽跑道，蘇樺偉說「當時打完止痛針，隻腳會痹。我自己不想在傷患中退役，所以不再跑了。」蘇樺偉退役後的人生亦未完，不再跑不要緊，蘇媽媽都會陪伴在旁，拖着兒子一起走下去。