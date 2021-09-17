﻿入境強制檢疫仍未放寬﻿ ﻿業界憂趕走國際大型展﻿

隨着疫情緩和，書展及動漫節今年得以舉辦，展覽業看似復甦，惟香港展覽會議業協會早前卻表示，四成半業界將面臨倒閉危機。《星島日報》報道，有展覽商坦言，封關措施令國際商貿採購展至今未能舉辦，單靠針對本地公眾的消費展覽，難以確保從業員的生計。隨着歐美各國實行與病毒共存政策，業界擔心部份向來選址香港舉辦的國際展覽將移師外國，長遠影響香港作為國際會議展覽中心的地位。業界促請港府及早交代放寬入境限制的條件及時間，讓業界可着手籌備大型展覽。「環球資源」在疫情前定期在港舉辦的電子展，屬全球最大的電子產品採購展覽會，以一九年為例，來自世界各國的參展商超過七千八百個。環球資源展覽部副總裁黎可怡表示，本港過去大部份的展覽均為商業展覽，供全球不同行業的經銷商、批發商及買家尋求生意定單。自去年二月疫情全球爆發後，礙於本港實施入境限制，實體國際展覽至今難以舉辦。由於過去數月香港鮮有本地確診個案，書展及動漫節等的大型活動，均可在遵守一系列防疫條件下舉辦。不過，黎可怡指商業展覽如無海外參展商的加入，難以成事，「最近也有行家嘗試做商貿展，但只有本地參展商，令展覽規模大縮水，甚至要將幾個展覽合併，確保規模。」部份轉型公眾展為控制疫情，本港一直採取較嚴謹的入境隔離措施，黎可怡留意到，歐美多國近月已陸續放寬入境限制，並容許大型展覽舉辦。她擔心如本港遲遲未放寬入境限制，部份原本長駐香港的展覽主辦商，將會被外國吸納離開香港，長遠影響香港國際會議展覽中心的地位。黎可怡指出，展覽業界除了展覽營辦商，還有設計、工程、物流等的業界協助，如本港可籌辦的展覽長期不足，將影響大批從業員生計，中小型業界有更大的倒閉危機。從事展覽工程的香港展覽業服務聯盟主席黃超民表示，受疫情及社會事件拖累，生意明顯受影響。他指最近雖然多了展覽舉行，但過去一些國際性的商業展覽，例如珠寶展、鐘錶展等，均轉型做針對一般市民的公眾展覽，客戶投放設計攤位的資金減少，一般只採用基本設計，故此利潤不多。他更知悉，有港人在內地開設的製作公司既要面對展覽工作不足，亦面臨與內地同行競爭，以及內地政府在環保、外匯等政策逐步收緊，加上薪金上漲等問題，出現停業情況。盈栢廣告策劃總經理張薇蕙表示，在沒有海外旅客及參展商來港情況下，根本無法舉辦商業展覽，生意少近三成。她亦留意到，坊間有不少非展覽專業的製作公司，近來也涉足展覽業，分薄業界收入，更聽聞曾有「五十元製作攤位」的情況出現，形容是「做爛市」。面對業界的困境，黎可怡認為港府應制定通關路線圖，「大型展覽事前的籌備需時六至九個月，現有沒有明確的通關路線圖，我們難以跟參展商討論未來的展覽安排。」她續說，過去港府曾表示，只要本地疫苗接種率超過七成，就具備恢復通關的條件，惟最近再改口風，她期望港府能提供更清晰的準則。為協助展覽業渡過難關，港府去年在防疫抗疫基金預留逾十億元，為在會展及亞博館舉辦展覽的主辦機構，提供百分百的場租資助，另外亦資助參與貿發局舉辦的展覽參展商一半的費用。然而，香港展覽會議業協會指出，由於疫情下展覽量大減，截至今年六月底，只有四十二個展覽合共領取約九千七百萬元的資助。模型車資訊平台《手推車》創辦人李鑒泉將於本月底在荔枝角一商場舉辦展覽，由於其展覽既非貿發局舉辦，亦不在會展或亞博館舉行，換言之無法取得資助。他坦言，會展或亞博館的場地規模大且費用昂貴，只有大型展覽商才有能力租用，目前政府資助業界的方式，中小型展覽商難以受惠。他建議港府轉變資助方式，確保中小企同樣獲得政府補助。