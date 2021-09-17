禁毒常務委員會昨天在季度會議上，檢視今年上半年本港的毒品情況，被呈報的整體吸毒人數為三千四百二十六人，較去年同期下降百分之五，但青少年吸毒數字大增七成六，他們涉及毒品罪行數字的升幅亦超過七成。禁毒專員羅翠薇強調年輕不是有效的求情理由，會負上嚴重刑責。藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示，今年上半年被呈報的整體吸毒人數為三千四百二十六人，較去年同期的三千五百九十四人，輕微減少百分之五，然而被呈報的二十一歲以下吸毒人數卻由二百九十人大幅上升至五百一十一人，升幅達七成六。當中，學生佔該年齡組別的人數和比率，分別上升至二百零九人及逾四成三。被呈報吸食大麻及可卡因的人數亦持續上升，分別較去年同期上升六成七及四成二。二十一歲以下青少年被呈報吸食大麻及可卡因的人數，分別較去年同期上升九成二及七成七。大麻為被呈報的二十一歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，佔該年齡組別的逾五成五。同時，今年上半年涉及毒品罪行的被捕人數，較去年同期上升近五成至二千二百四十八人；二十一歲以下青少年的被捕人數，較去年同期大增超過七成至三百四十八人。委員會主席李國棟表示，大麻和氯胺酮的吸食趨勢近來趨升，可卡因的吸食人數亦有所增加，青少年被呈報吸食這些毒品的情況尤其值得關注。吸食可卡因可導致精神錯亂、呼吸不規律、抽搐和失去知覺，甚至死亡。禁毒專員羅翠薇亦強調，干犯毒品罪行，會負上嚴重刑責。年輕不是有效的求情理由。早前一名犯案時年僅十六歲的青年，因貪圖五千元回報，販運及管有約六克的大麻和可卡因，結果被判入獄超過兩年。