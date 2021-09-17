了解港人生活品味 研發市場獨家產品

愛逛超市的朋友必定發覺百佳超級市場的貨品，迎合港人生活習慣。百佳會按港人需要，積極研發切合市場全方位需要的產品，最特別是具備前瞻性視野，不少獨家產品都經過研發改良，獨特創新，完全滿足市場口味，而且價格合理，絕對是港人的至愛。百佳超級市場董事總經理任良安表示，百佳為貫徹靈活應變，追求卓越和創新思維的市場策略，尤其面對食品行業競爭激烈，採用創新思維突破傳統模式，積極為顧客引入「外國進口，高質貨品」以迎合需要。百佳特意與環球超市、便利店品牌聯手，獨家為香港帶來當地高質食物選擇，聯手合作品牌包括英國Waitrose、澳洲Woolworths、法國Casino的超級市場自家品牌，以及韓國No.1零售店 GS Retail 旗下的YouUs。任指出，多年來，百佳獨家品牌深受顧客歡迎，每位顧客平均亦會購買2.5件獨家產品，完全體會百佳深知顧客生活習慣的口味和需要。英國皇室推崇Waitrose擁有超過百年歷史的Waitrose，獲頒皇室認證，品質絕對不容置疑。Waitrose注重產品質素外，亦關注產品銷售的可持續性發展。百佳非常關注企業社會責任，一直貫徹百佳Eat Better Live Better「食得更好，活出更美好」的理念，並積極推行環保措施，盡量減低對氣候變化的影響，為顧客引入重視可持續發展的產品，致力建設更美好的生活環境。澳洲環保恩物Woolworths除了英國產品外，澳洲產品也深受顧客歡迎，當中第一連鎖品牌Woolworths，自1924年以來一直嚴格控制產品來源及質量，提供一系列食材。並符合澳洲規管質量的標準規格和不含人造香料及色素，清楚列明營養標籤。同時，百佳發現香港顧客對健康飲食和素食主義的食材要求日益增加，於是特意引入無麩質選擇的食材，作為另一類選擇。法國高質品牌Casino源自法國的Casino為法國知名品牌，遍佈當地各州份。自1898年以來，以滿足所有消費者的期望作目標，著重產品味道，堅持採用高質新鮮食材，並推出多系列的有機產品。都市人生活忙碌，近年追捧Ready to cook 速食不等於放棄食物的品質和口感，百佳深明香港人「速食文化」，因此精心挑選各個高品質的速食產品，讓大家在速食中亦可享受高品質的食材。韓國人氣品牌 YouUs韓國No.1零售店，GS Retail獲獎無數，旗下品牌YouUs，品質絕對有保證！款款零食各有特色，煲劇、睇戲不可少！百佳聯乘日清推潮流小吃當中三個產品系列，包括日式小吃、杯麵和新登場新鮮即食沙拉等，深受顧客喜愛。獨家品牌Baker’s Choice香港人早餐經常以麵包為主，新鮮美味，方便快捷，所以百佳特意設立Baker's Choice，推出意大利式麵包、漢堡包、熱狗包，不同款式迎合需要及全程由聖安娜餅屋協助研發及生產監控。百佳伴您「嚐」月餅百佳今年為陪伴大家滋味「嚐」月慶中秋，推出多款獨家Baker’s Choice 月餅，除了最經典的香港製造、傳統手製系列，還有新口味迷你月餅系列，多種口味，任君挑選，為您和親朋好友帶來無窮滋味。