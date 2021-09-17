﻿健康碼入場制擬推行﻿ ﻿專家倡受限場所宜斟酌﻿

環球疫情反覆，變種病毒隨時襲港，港府最近多次放風，一旦香港出現第五波疫情，將參考外國做法，推行類似健康碼的措施，市民須接種疫苗，才可進入指定處所。《星島日報》翻查多國實施相關措施情況，發現限制措施主要以室內場所或大量人群聚集活動為目標。有醫生認為健康碼應針對食肆、健身室等須脫下口罩的場所。然而，有專家認為因全球肆虐的Delta變種病毒，即使已接種兩劑疫苗，也有感染機會，如港府執意推行，須為市民量度抗體水平，方能減低病毒爆發風險。隨着本港已接種首劑疫苗的人口超過六成，社會要求放寬社交距離及通關的訴求強烈，惟一旦通關，變種病毒將隨時殺入社區。行政會議成員林正財上周表示，如果本港出現第五波疫情，有機會推行類似健康碼措施，市民進入食肆或運動場所等地方，需要使用健康碼。公務員事務局長聶德權上月底亦表示，不排除日後要打針才能進入指定處所。量抗體減爆疫危機翻查資料，不少地區在解除社交距離措施後，均有引入疫苗通行證的措施，以色列早在二月推出綠色通行證（Green Pass），使用地點除了餐廳、健身中心等地方，亦適用於旅遊景點等多人聚集的地方，相關做法獲法國採用，並引申至大型商場等地點。相比之下，美國紐約市上月中推行的健康通行證，使用地點僅限於室內場所。上月宣佈與病毒共存的新加坡，戲院、現場表演、展覽及體育活動，如觀眾已接種疫苗，容許入場人數可由五十人增至一千人，食肆可供五人一枱入座，未打疫苗者須接受檢測。至於內地，部份省市已實行健康碼與疫苗接種記錄的「二碼聯查」，以南昌市為例，即使進入地鐵、醫院等地方，也要出示證明才可通行，否則需要登記身份證、住址等資料。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，本港一旦推行健康碼措施，市民進入後會除下口罩的場所如食肆、酒吧、健身室等，將會首當其衝。基於防疫角度考慮，曾祈殷估計，受影響的場所不會太多，進出商場、公共交通工具等人流密集的地方，短期內也難以受到健康碼管制，「因為執行時會有好多爭議，例如進出甚麼場所需要用健康碼、甚麼場所不需要。如果連戴住口罩搭車都要用健康碼，很可能引起社會騷動。」以色列、法國、美國紐約等地，推出健康通行證時，亦有接種疫苗以外的替代措施，包括容許以快速抗原測試或核酸檢測取代。曾祈殷坦言難做到百分百有效，外國要求國民進出特定場所之前須先進行檢測，比起不做任何措施仍有用處。但他提醒，提前檢測需視乎有關檢測方式是否有效，亦要預視有假陰性的風險。曾祈殷表示，健康碼雖可助控制疫情，港府若要推行也需看準時機，以法國為例，推出健康通行證之時正值疫情爆發，「如果無社區個案時推行，只會擾民。」他又認為，政府亦需讓市民明白，就算已打針都不代表不會受感染，以現有數據來看，已打針只能減少重症，故他建議政府推行健康碼前，要研究如日後補打第三針。不過，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，健康碼要成功控制疫情，前提是疫苗有效令接種者不受感染，惟目前即使已接種疫苗均會感染Delta變種病毒，如本港日後採用健康碼，將錯失堵截傳播鏈的關鍵時期，令本港疫情難以斷尾，「法國、以色列最近也疫情失控，證明健康碼概念已經守不住，即使香港放棄清零，但長者接種率低，疫情爆發會令醫療系統崩潰。」他認為除非第三劑疫苗有效對付變種病毒，或藥廠研發出重新配方疫苗，否則健康碼難有成效。