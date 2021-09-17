﻿帶領球隊疫境創佳績﻿ ﻿陳曉明：遇困難堅毅不屈﻿

運動界在持續一年多的疫情中苦苦掙扎，港超聯球隊數目減少，職球員縱有一身好武功，也淪為失業大軍，促使業界發起香港足球教練協會自救。發起人之一的理文主教練陳曉明保得住飯碗，但疫情間場地盡關，為了練習，他試過帶着球員在公園「偷跑」，心中質問為何練習也像做賊一樣。不過，歲月的磨練告訴他只能拼盡全力，用成績將一切的付出變成值得，「就算遇到困難，我也想保持堅毅不屈。」陳曉明向《星島日報》指：「疫情前港超的資源幾好，球員人工可觀，足以說服年輕球員只要努力向上，他日也可以成為月薪十幾萬的頂級球員，但整個系統突然崩潰，職球員失業不是能力不足，只是際遇問題。」陳曉明所屬的理文未有散班，但長時間停賽加上練習場地關閉，為他帶來另一種滋味。為了堅持訓練，他試過在限聚令下，帶着一班球員到海傍跑步，數十人個個虎背熊腰，在街上份外顯眼，他只能提醒球員「執生」，避免收到告票。港隊在今屆奧運的佳績，實有賴體院讓精英運動員閉門訓練。另一邊廂，包括足球在內的非精英項目飽受無場地可練的折磨，陳曉明重新思考一個問題：「到底我的工作對社會有多少貢獻？」自小熱愛足球的陳曉明，九七年首次以運動員身份，代表香港出戰全運會，參賽項目卻是曲棍球。後來，陳曉明換上教練身份，帶領香港青年隊出戰亞青賽，如願踏上十一人足球場。「我覺得做教練就是對我土生土長地方的貢獻，可以帶住一班青年軍，向世界證明香港的足球員並不是嘍囉，我們也可以很強。」由○四年執教「香港08」開始，陳曉明轉眼已在球壇打滾十七年，今日他為任職教練的貢獻，交出另一個答案，「我希望理文或者陳曉明的故事，可以對其他人有幫助。」冀證明港球員實力陳曉明這個想法，源自一年前來自一個朋友的短訊，「他說見到理文贏波很感動，覺得自己都可以渡過難關。原來他當時有情緒病，見到我們的堅持換來一些成就，也得到一些正能量。」今年六月，理文以分組賽全勝姿態殺入亞協盃四強，風光背後所付出的努力，從另一個角度看，是一種過度燃燒的熱血，因為球隊為了參賽，需要遵守極多的隔離要求，不止職球員辛苦，隔離開支更對球會帶來財政壓力。陳曉明坦言，既然選擇了堅持，對着不能改變的事情自怨自艾也無補於事。陳曉明二○一二年帶領天水圍飛馬，最終以三個亞軍作結，球隊同年解散。付出的努力與回報不成正比，他坦言當時難以接受。二○一八年他重返港超，轉眼帶領理文走過三個球季，更在二○一九年獲得菁英盃，是他也是球會歷史上首個錦標。當下他明白，要擔任名為人生的教練，成敗不能着眼於一刻。早在去年疫情爆發時，教練陳婉婷及吳子維已成立「香港足球教練大聯盟」，向政府及足總反映業界訴求，惟陳曉明表示，過程面對認受性的質疑。於是陳及吳找來包括陳曉明在內的另外四位教練，在今年初一同商討如何組織代表業界的團體。陳曉明認為，協會短期內可針對教練在疫情下的需要發聲，長遠亦可爭取福利，惟細節需交由執行委員會決定。