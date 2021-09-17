新冠康復者現長期症狀飽受短暫失憶氣促困擾

慈雲山去年七月成為「疫區」，在該區服務的民建聯成員、東九龍居民委員會主席何漢文同告染疫，治療期間曾因病毒量高踞不下需用重藥類固醇，留醫近二十日方能出院。「起初不知何故聞到士多啤梨味，個多月後才消失。」他的視力亦曾受影響，「眼睛經常矇矇的，不知自己有無戴眼鏡。」醫生診斷為眼乾症，出院半年後好轉。
上述都是短期影響，其他後遺影響則較長遠。何漢文憶述，出院後不時會有短暫失憶情況，但康復一年後未見改善。何在本月某日接獲住所停車場管理處的通知，其座駕車頭蓋被打開，原本以為被陌生人打開，但翻開閉路電視片段才確認是他自行打開，「未看片段之前，我靜下來回想了近五分鐘，完全記不起發生過的事，為何要打開車頭蓋。」
何漢文先後於兩間公立醫院覆診及參與新冠患者康復情況研究計劃，惟醫生並未提及失憶情況，求助中醫則指與血含氧量低有關。此外他自覺較以往更易疲倦，試過在會議中打瞌睡，反應亦較以前緩慢。
何漢文離院時，肺部有百分之十出現纖維化，至今仍不時感氣喘，「試過趕時間開會，從港鐵站跑上地面，最終需坐低二十分鐘才喘過氣來。」要走樓梯的話，他走上約兩層就會喘氣。另一個較間接的影響，何漢文出院後持續乾咳，服用止咳藥水一個月後出現尿頻，經家庭醫生轉介泌尿專科求診，被告知該藥可能傷膀胱，他最終持續求醫約九個月，至近日因情況有改善而停藥。
港鐵上地面 喘氣20分鐘
醫管局臨牀傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢指，其他地方的數據發現不少患者需經歷新冠長期症狀，最常見的即是疲倦。
翻查倫敦帝國學院去年九月至今年二月收集的五十萬名患者數據，發現約兩萬七千名患者的新冠症狀持續至少三個月，其中有約三成人出現疲倦症狀，約百分之八患者現呼吸困難。團隊推算當地有二百萬人受新冠長期症狀影響。
在香港，曾德賢指暫未有全面統計，但估計三分一甚至近半患者現疲倦，呼吸困難者則料少於一成。至於喪失味覺及嗅覺的人，多數會逐步好轉，僅一兩名失去味覺者未有改善，料病毒影響味覺神經需時修補。不過短暫失憶問題在海外亦較罕見，曾德賢預料與患者同時受情緒困擾及休息不足有關。
曾德賢與團隊由去年初至今年四月，跟進瑪嘉烈醫院約一千三百名康復患者，抽出一百六十七位肺部較差的病人定期接受肺功能測試，發現在出院後三個月，有四成六人的擴散肺活量不達標，不過隨時間有改善。出院後半年，減至兩成六人不達標；到出院後九個月，已僅約一成七人未達標。連同其他肺部無轉差的病人計算，即約百分之六患者康復後肺活量低於一般人。
Delta變種病毒株在全球多地肆虐，曾德賢指外國數據顯示Delta患者較似上呼吸道感染，常見流鼻水、肌肉痛等症狀，而本港錄得的Delta輸入個案則較年輕、多已接種疫苗，大部份人均無病徵，不需處方抗病毒藥物治療，與之前幾波疫情的患者截然不同。但不可忽視的是，該些患者的CT值仍低於二十，即病毒量相當高，而Delta傳播率可「一傳七」。曾德賢提醒，一旦開關，而部份地方已實行與病毒共存時，定必有個案流入香港，屆時未接種疫苗的人士，特別是長者及長期病患者會是最高危的一群，他呼籲長者考慮打針以減風險。