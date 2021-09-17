新冠康復者現長期症狀飽受短暫失憶氣促困擾

新冠疫情回穩，近來病情嚴重的患者「清零」，但《星島日報》追蹤新冠康復者，發現有重症者出院後一年，生活遠未談得上復常，仍受短暫失憶、氣促等後遺症困擾，試過駕車等紅綠燈的瞬間忘了目的地，也試過由港鐵站跑上地面，待二十分鐘才喘過氣來。有醫生指這些屬新冠長期症狀，如英國最多康復者感疲倦或氣喘，本港雖未有全面統計，但約三分一病人都自言會疲累，失憶則較罕見，或與情緒焦慮有關。慈雲山去年七月成為「疫區」，在該區服務的民建聯成員、東九龍居民委員會主席何漢文同告染疫，治療期間曾因病毒量高踞不下需用重藥類固醇，留醫近二十日方能出院。「起初不知何故聞到士多啤梨味，個多月後才消失。」他的視力亦曾受影響，「眼睛經常矇矇的，不知自己有無戴眼鏡。」醫生診斷為眼乾症，出院半年後好轉。上述都是短期影響，其他後遺影響則較長遠。何漢文憶述，出院後不時會有短暫失憶情況，但康復一年後未見改善。何在本月某日接獲住所停車場管理處的通知，其座駕車頭蓋被打開，原本以為被陌生人打開，但翻開閉路電視片段才確認是他自行打開，「未看片段之前，我靜下來回想了近五分鐘，完全記不起發生過的事，為何要打開車頭蓋。」何漢文先後於兩間公立醫院覆診及參與新冠患者康復情況研究計劃，惟醫生並未提及失憶情況，求助中醫則指與血含氧量低有關。此外他自覺較以往更易疲倦，試過在會議中打瞌睡，反應亦較以前緩慢。何漢文離院時，肺部有百分之十出現纖維化，至今仍不時感氣喘，「試過趕時間開會，從港鐵站跑上地面，最終需坐低二十分鐘才喘過氣來。」要走樓梯的話，他走上約兩層就會喘氣。另一個較間接的影響，何漢文出院後持續乾咳，服用止咳藥水一個月後出現尿頻，經家庭醫生轉介泌尿專科求診，被告知該藥可能傷膀胱，他最終持續求醫約九個月，至近日因情況有改善而停藥。港鐵上地面 喘氣20分鐘醫管局臨牀傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢指，其他地方的數據發現不少患者需經歷新冠長期症狀，最常見的即是疲倦。翻查倫敦帝國學院去年九月至今年二月收集的五十萬名患者數據，發現約兩萬七千名患者的新冠症狀持續至少三個月，其中有約三成人出現疲倦症狀，約百分之八患者現呼吸困難。團隊推算當地有二百萬人受新冠長期症狀影響。在香港，曾德賢指暫未有全面統計，但估計三分一甚至近半患者現疲倦，呼吸困難者則料少於一成。至於喪失味覺及嗅覺的人，多數會逐步好轉，僅一兩名失去味覺者未有改善，料病毒影響味覺神經需時修補。不過短暫失憶問題在海外亦較罕見，曾德賢預料與患者同時受情緒困擾及休息不足有關。曾德賢與團隊由去年初至今年四月，跟進瑪嘉烈醫院約一千三百名康復患者，抽出一百六十七位肺部較差的病人定期接受肺功能測試，發現在出院後三個月，有四成六人的擴散肺活量不達標，不過隨時間有改善。出院後半年，減至兩成六人不達標；到出院後九個月，已僅約一成七人未達標。連同其他肺部無轉差的病人計算，即約百分之六患者康復後肺活量低於一般人。Delta變種病毒株在全球多地肆虐，曾德賢指外國數據顯示Delta患者較似上呼吸道感染，常見流鼻水、肌肉痛等症狀，而本港錄得的Delta輸入個案則較年輕、多已接種疫苗，大部份人均無病徵，不需處方抗病毒藥物治療，與之前幾波疫情的患者截然不同。但不可忽視的是，該些患者的CT值仍低於二十，即病毒量相當高，而Delta傳播率可「一傳七」。曾德賢提醒，一旦開關，而部份地方已實行與病毒共存時，定必有個案流入香港，屆時未接種疫苗的人士，特別是長者及長期病患者會是最高危的一群，他呼籲長者考慮打針以減風險。