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頑皮貓困後樓梯通風窗 愛協設籠誘捕

2021-09-17 列印
頑皮貓困後樓梯通風窗 愛協設籠誘捕
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　　毛孩主人要小心！觀塘昨凌晨時份發生貓咪被困危險位置事件，消防及愛護動物協會設置捕籠，計劃待貓兒飢餓時，自行進入籠內，愛協人員稍後到場再視察貓兒情況。據悉，該貓咪至昨晚才入籠。

　　觀塘順安邨昨凌晨有住客報案，指其貓兒危困在十多樓高的後樓梯通風窗附近，消防發現貓兒位於樓梯的欄杆矮牆，位置危險，只要稍為向前即會墮樓，消防通知愛協到場協助。



　　愛協督察到場評估現場環境及貓隻情況，認為貓隻較緊張，如嘗試直接捕捉，有可能令貓隻受驚引致危險，故設置捕籠並放入食物，待貓兒飢餓時自行進入籠內進食。

　　有關注的網民在討論區指，該「百厭仔」昨午約一時依然在原本位置的附近，面對貓罐頭仍不為所動。直至昨晚，涉事貓隻終於入籠。

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