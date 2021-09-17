騙徒得手後人間蒸發 已向港警方報案 紐約男女墮港投資騙局呃走800萬

疑以本港作為平台的詐騙集團，利用網上情緣及虛假投資手法詐騙海外華人！《星島日報》美國紐約版獨家報道，在當地任職醫護人員的博士畢業華人男子，從社交網站結識一名女網友後，被對方哄騙參與網上投資，將總值一百多萬港元的美金匯至本港銀行帳戶後，全部款項盡失，女網友亦告人間蒸發；當地另一華人女子亦遭遇類似騙案，把共值約七百萬港元的美金匯至本港銀行帳戶後發覺受騙，已向本港警方報案。詐騙黨疑以香港為基地，設局詐騙美國華裔專業人士。《星島日報》美國紐約版，本月六日獨家報道，在當地醫療機構工作、擁有博士學歷的華人張勝利（化名），今年五月三十一日從facebook收到自稱「劉詩詩」女子要求加入成為聯繫人的訊息，經對方連日發訊息要求後，於是通過請求，此後雙方不時閒聊生活，就此逐漸落入對方圈套。聲稱幾天20萬變340萬美元張透露，對方自稱是江西九江人，曾經歷短暫婚姻，因父親轉往香港證監會當高層，一家移居香港，她被安排在父親的「老戰友」、香港某投資公司首席分析師「王老師」身邊當助理。數星期後，她表示要前往深圳出差，因在內地登入公司網站速度太慢，要求張幫忙管理其投資帳號，張於是在對方「出差」期間登入帳號，看到其投資收益豐厚，此刻她才說可幫忙開戶，張答應投資二萬美元（折合約十五萬五千港元）後，上月二日在「林經理」協助下開戶，並按指示將本金匯入指定香港某銀行帳戶，此後連日翻查戶口，發現三天已賺取一千美元（折合約七千八百港元），於是加大投資至二十萬美元（折合約一百五十萬港元），「不到幾天，二十萬就變成三百四十萬美元。」可是，張上月二十二日收到「林經理」的信息，說其戶口交易涉及違規操作而遭證監會調查，須提前結束合同，張可取回帳戶款項，但要先繳納百分之五、約十五萬美元（折合約一百一十萬港元）的利得稅，他反問為何不直接從帳戶扣款時，對方支吾以對，此刻才懷疑自己受騙，自稱女子的「劉詩詩」不久亦失去聯絡。投資騙案經報道後，讀者黃太太聯絡《星島日報》紐約版，表示亦遭遇類似騙案，她因將陌生人「陳志強」加入成為facebook聯繫人，此後不斷與她聊天，很快取得其信任，對方及至七月表示正通過熟人，以違規操作手法投資而取得高回報，未幾更讓她幫忙管理其帳號，令她看到盈利暴漲，終被引誘開戶，其後對方持續以各種理由誘惑她增加投資，又以同樣方法騙她再匯一筆「利得稅」，最後失去聯絡，令她總共損失近一百萬美元（折合約七百多萬港元）。黃太說，其經歷與張勝利幾近一樣，匯款的香港銀行帳戶也相同，不同是對方自稱在香港真實存在的大型投資公司工作。為討回公道，她在一名回流香港定居的美國朋友協助下向本港警方報案。