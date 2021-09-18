﻿食肆生意料增25% 水上樂園爆滿 食玩慶中秋 市道勁反彈

下周二便是中秋佳節，疫情持續受控，加上消費券帶動，市民都選擇外出慶祝。有餐飲業代表指節日生意理想，訂座率有八至九成，整體生意可望增長兩成五；蘭桂坊更指不論大小餐廳，預約早已爆滿。佳節玩樂當然不能缺少，除了欣賞傳統綵燈，兩個主題公園勢吸納不少粉絲，在中秋節開幕的海洋公園水上樂園亦是焦點之一，中秋節翌日假期門票已搶購一空。C類食肆目前有二千四百二十九間，而D類食肆則增至一千二百一十七間。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，中秋節訂位情況理想，受電子消費券帶動，消費氣氛明顯改善，目前已有八至九成訂座率，整體生意可望較去年增長兩成五。而每枱分別最多六及十二人的C類及D類食肆，近日明顯增加，估計中秋節正日飲食業生意額，可回復至疫情及社會事件前、即一八年的九成，整體生意額可達三億六千萬元。蘭桂坊協會總監張素媚表示，蘭桂坊多間餐廳推出特別套餐和優惠，迎接中秋佳節，不論是高級餐廳或小型食肆，預約早已爆滿，預計生意可增長一成至一成五，她觀察到上年有空置的地方，今年已經租出，對中秋生意樂觀，但仍希望政府可進一步放寬防疫措施。兩大主題公園亦是假日玩樂熱點，其中海洋公園水上樂園更在中秋節正式開幕，據了解，營運首日雖非假期，現仍可訂購門票，但樂園預料部份人當日下午或可早收工，加上不少學校為半日授課，估計下午應該會相當熱鬧，而中秋翌日假期、隨後周末的兩日假期早已爆滿。樂園提醒訪客可預約海洋公園提供之免費穿梭巴士服務，或乘搭城巴、專線小巴特別班次到訪，建議市民準備可重複使用的口罩等，以玩得盡興。多區燈飾會全港多處亦有中秋燈飾會可感受節日氣氛，維多利亞公園六個足球場即日起到周三，展示多組如迴旋木馬等繽紛燈飾；文化中心露天廣場的節能光影藝術裝置《月球另一面》，巨型兔子吹氣裝置，配合發光裝置營造獨特的光影效果。市民亦可參加「大澳花燈節」，欣賞二千五百個手繪燈籠，高掛在棚屋等地方，各處都有「打卡」好地方。