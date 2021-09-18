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﻿返回艙降落東風著陸場﻿﻿ 神舟12號三英順利回家﻿

2021-09-18 列印
■湯洪波、聶海勝及劉伯明依次出艙，隨即坐在椅子上適應地球重力。
■返回艙進入大氣層，打開降落傘。
■返回艙降落在東風著陸場預定區域。
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　　經過九十天的天宮太空站生活，神舟十二號三名太空人昨午安全順利返回地球，返回艙成功著陸內蒙東風著陸場。三名太空員人身體狀態良好，今次空間站階段首次載人飛行任務取得圓滿成功，刷新中國太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。太空人之一聶海勝表示，未來中國將會有更多太空人刷新紀錄，創造「中國高度」！三名太空人晚上乘坐飛機，近九時抵達北京，在停機坪出席歡迎儀式，其後會接受隔離觀察及進行恢復。

　　神舟十二號載人飛船六月十七日升空，隨後順利與太空站天和核心艙對接。太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波創紀錄進駐核心艙生活、工作九十天期間，兩度身穿中國自主研製的新一代艙外太空服完成出艙活動，並開展一系列太空科學實驗和技術試驗，為後續太空站的建造及運作奠定基礎。



聶海勝：創造中國高度

　　神舟十二號前天與天和核心艙成功分離，隨後與太空站組合體完成繞飛及徑向交會試驗。昨午一時過後，神舟十二號推進艙與返回艙分離，返回艙進入大氣層，成功穿過「黑障區」，再打開降落傘。返回艙反推火箭成功點火後，昨午一時三十四分，降落在東風著陸場預定區域。這亦是神舟載人飛船首次在東風著陸場著陸。

　　湯洪波、聶海勝及劉伯明依次順利出艙，身體狀態良好，隨即坐在椅子上適應地球重力。三度出征太空的聶海勝感歎，國家科技水平不斷提升，將會有更多太空人刷新紀錄，創造「中國高度」。劉伯明昨天正逢生日，他表示，這個生日終生難忘，形容在中國空間站進行太空漫步是幸運及幸福，以後會飛得更遠、更久。湯洪波則指，回到地面的感覺非常好，飛上太空的感覺亦很好，此刻十分想念親人與戰友。

想吃家鄉菜

　　三名太空人其後登上直升機返回北京，接受隔離觀察。聶海勝曾表示，返回地球後最想吃家鄉襄陽的牛雜麵；劉伯明最想吃家鄉黑龍江的紫花油豆角；湯洪波就最想吃西瓜。

　　三名太空人本月三日與香港青年學生展開「天地對話」。特首林鄭月娥昨天祝賀神舟十二號任務圓滿成功，特區政府會支持各院校參與國家太空及其他科技項目。

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