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港台教育電視中心下周招標

2021-09-18 列印
　　政府推地步伐未見放緩，地政總署昨日公佈，將公開招標出售九龍塘廣播道七十九號住宅地，上址前身為港台教育電視中心，是本年度賣地計劃十五幅住宅地中，唯一的九龍區地皮。市場估值約十三點六億至十五點六七億元。招標下星期五開始，下月二十二日截標。地皮面積約為二千二百一十七平方米，指定作私人住宅用途。最低及最高的樓面總面積，分別為三千九百九十一平方米及六千六百五十一平方米。該地皮位處傳統豪宅地段，料掀中大型財團積極競投，市場估值約十三點六億至十五點六七億元，每呎樓面地價約一點九萬至二點二萬元。



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