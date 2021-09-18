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美制裁七港公司 涉伊朗問題

2021-09-18 列印
　　美國財政部昨日公佈，因伊朗問題制裁多間公司，其中七間為在香港註冊的公司，以及兩名中國公民，涉及資助伊斯蘭革命衞隊等組織，支持恐怖活動。

　　七間在香港註冊的公司，包括Black Drop Intl Co Ltd、China 49 Group Co Ltd、Damineh Optic Ltd、PCA Xiang Gang Ltd、Taiwan Be Charm Trading Co Ltd、Victory Somo Group HK Ltd、Yummy Be Charm Trading HK Ltd，這些公司被指控與一名伊朗公民哈希米（HASHEMI, Seyed Morteza Minaye）有關，而哈希米與伊朗革命衞隊有關。兩名被制裁的中國公民包括SONG, Jing及顏素炫，兩人亦被指與哈希米有關。



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