美制裁七港公司 涉伊朗問題

一九九一年搬到現在的住處，不知不覺就住了三十年。 如果看着身邊的事物變化，比如對面商場裏的舖子開了又關，關了又開，又比如剛搬來的時候，鄰居家的孩子剛剛出生，現在在電梯裏碰到，已經都可以為人父母了。在這樣的情形下，才覺得時光流逝。但如果不留意這些，只顧着自己過日子，每天上樓下樓，出街歸家，對時光沒有太多留意，突然被人提起說你已經在這一幢大廈住了三十年了，心裏會怦地跳一下，覺得似水流年，日子不知是如何散落到這三十年的時光河流之中。 這就覺得時間過得飛快了。 其實香港像我這樣一個住處住幾十年的人很多，住慣了一個地方，樣樣順手順腳，便也不想動了。這當然也跟性格有關，只要能夠好好過日...

2021-09-18