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駐港公署批個別美政客 為「反中亂港」勢力撐腰

2021-09-18 列印
■公署強調，任何污蔑抹黑，都無法撼動落實「愛國者治港」的堅定立場。
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　　政府日前宣佈七名民主派區議員宣誓無效，外交部駐港特派員公署批評有個別美國政客對此「說三道四」，為「反中亂港」勢力撐腰打氣，赤裸裸干預香港事務和中國內政，公署表示強烈不滿和堅決反對。公署強調，任何污蔑抹黑，都無法撼動落實「愛國者治港」的堅定立場。

　　特區政府的決定嚴格依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序，是落實「愛國者治港」原則、推進香港良政善治的必要舉措，有利於區議會回歸為社區民生出謀獻策的主責本業，有利於打擊借區議會平台揮霍公帑、大搞政治攬炒的反中亂港份子，亦有利於保護香港市民依法享有的廣泛權利自由。



　　公署反指，美國一方面密織公職人員效忠「鐵網」、取消違反議會規則的議員資格，另一方面卻對特區政府正義行動大放厥詞，充份暴露唯恐香港不亂的虛偽雙標和霸權嘴臉，令人不齒。

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