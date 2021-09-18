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李永達妻陳樹英 傳已赴英會合丈夫

2021-09-18 列印
　　今年中才「出山」接任民主黨副主席的李永達，七月突然離港飛往英國倫敦。李永達離港當晚，由妻子陳樹英送機。有報道指，身為民主黨前區議員的陳樹英日前亦已離港，遠赴英國會合丈夫。李永達遠走英國消息曝光後，陳樹英曾表明關於李離港赴英一事，感謝大家關心，但她不會代言。她亦曾向黨友發訊息，稱「如有需要，達會自行回應，我即使是親人，不會代言」。

　　李永達為前立法會和區議會議員，前年反修例運動期間，被控非法「佔中」煽惑他人公眾妨擾罪成，判監八個月、緩刑兩年。由於民主黨多名前議員當時因為初選案被羈柙，曾任黨主席的李永達在今年六月當選該黨副主席。至於陳樹英，之前有傳不能通過宣誓的區議員會被褫奪資格並追討薪津，觸發民主派區議員辭職潮，她正是辭職的其中一人。



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