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譚耀宗：選委會結束後 會委任總召集人

2021-09-18 列印
　　選舉委員會界別分組選舉於明日舉行，共四百一十二名候選人將競逐十三個界別分組的三百六十四個席位，為本港一連三場重要選舉揭開序幕。全國人大常委譚耀宗指，選舉結束後會設立選委會總召集人，必要時召開會議，處理特別情況下法律未能處理的問題。譚耀宗接受傳媒訪問時形容，有關做法為一個「兜底」的安排，當遇上未估計到的特別情況，法律又處理不到，就通過制度來解決，由總召集人必要時召集選舉委員會會議。他估計要待選委會選舉結束，全體選委產生、書面宣誓、刊憲等程序完成才會委任總召集人。

  他又認為新制度對選委及管治者要求更高，有必要多接觸民意。另外立法會換屆選舉將於十二月十九日舉行，政府指提名期定於十月三十日至十一月十二日。當局計劃將投票時間改為上午八時半至晚上十時半，計劃設立逾六百二十個一般投票站。



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