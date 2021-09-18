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莽漢強撬警車門 稱上車自殺

2021-09-18 列印
■疑犯以鐵筆及錘仔損毀警車後尾門，其背包內檢獲一把長約八吋的刀。
莽漢強撬警車門 稱上車自殺
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　　有男子昨午光天化日下，大膽撬警車後尾門，其後聲稱欲登車自殺。警方其後於其背包檢獲刀具，以涉嫌「刑事毀壞」等罪名將其拘捕。

　　昨午約四時許，二十八歲陳姓男子行經油麻地上海街及街市街交界，見一輛警車停泊於上址，隨即行近，並以鐵筆及錘仔損毀警車後尾門，過程明目張膽。人員接報到場，於男子的背包內檢獲一把長約八吋的刀。經初步調查，男子涉嫌刑事毀壞及藏有攻擊性武器被捕，案件交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。



　　據悉，車內當時沒有警員在場，亦無存放武器及裝備。警員問及男子犯案原因，對方只稱欲登車自殺。被捕人報稱為電梯維修員，並居住於油塘。

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