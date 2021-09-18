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李家超：政府將支援學校推國教

2021-09-18 列印
李家超：政府將支援學校推國教
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　　政務司司長李家超昨天出席教育界慶祝國慶七十二周年聯歡宴會（見圖），指國家在香港實施「一國兩制」就是一項史無前例的創新，相信只要全面準確落實「一國兩制」，有國家作為香港的後盾，甚麼挑戰都能迎刃而解。

　　他認為教育不應變成政治工具，應回歸教育本身的專業，青少年是國家及香港的未來，學校必須培育他們有正面的價值觀，具備國家觀念、香港情懷和國際視野。隨着《國安法》實施，香港社會回復安全，校園回復平靜，政府會透過更新課程指引、發展學與教資源、提供多元化的教師培訓，以及組織內地交流等，支援學校推動國民教育。



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