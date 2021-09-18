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港增三宗輸入個案 全部染L452R變種病毒

2021-09-18 列印
港增三宗輸入個案 全部染L452R變種病毒
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　　本港昨天新增三宗新冠肺炎輸入個案，都帶有L452R變異病毒株，並都曾接種兩劑新冠疫苗。同時，政府宣佈衞生防護中心總監林文健（圖）將於下周二出任衞生署署長，接替將展開退休前休假的陳漢儀。三宗輸入個案分別由阿聯酋、卡塔爾及德國抵港。防護中心亦正調查兩宗外地確診個案，患者於潛伏期在港曾居住及工作的半山區列堤頓道七號、中環荷建業榮基中心十八樓，及青衣灝景灣九座，已納入強制檢測公告。

林文健出任衞生署長



　　同時，林文健將於下周二出任衞生署署長。他於一九九七年加入衞生署任職醫生，去年六月晉升為衞生署副署長，今年一月接替黃加慶，出任衞生防護中心總監。食物安全專員徐樂堅將於下月四月起，出任衞生防護中心總監。期間，總監職位暫由傳染病處主任張竹君醫生與緊急應變及項目管理處主任鄺國威醫生共同兼任署理。公務員事務局局長聶德權表示，林文健擁有豐富的專業知識和經驗，並具備出色的領導和管理才能，深信他定能帶領衞生署面對未來的挑戰。

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