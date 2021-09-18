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現全脂鮮奶荒部份超市疑配給

2021-09-18 列印
■維記牛奶在社交平台承認供貨不足，就事件致歉。
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　　有網民指多個品牌的全脂鮮奶缺貨，情況持續已逾兩周，近日除全脂盒裝奶外，連樽裝奶亦缺貨。全港多區超市中，擺放眾多奶類產品的貨架上，多數牛奶品牌的其他產品亦都齊備，唯獨多種品牌的全脂奶不見存貨，或僅有小量存於貨架上。部份超市懷疑出現「配給」供貨，每天僅返貨一至兩盒家庭裝鮮奶，市民要在店員補貨時搶購。

　　有網民到維記牛奶的社交平台留言查詢，指「最少兩個星期都無銀蓋樽裝奶」、「呢排好多地方都冇奶賣」。維記回覆承認供貨不足，並就事件致歉，指正努力處理，確保顧客能盡快繼續享用優質鮮牛奶。



　　不過，亦有心灰意冷的網民建議「不如係香港開返個牧場以穩定奶源啦。」

　　有入口商透露，自疫情起，貨運船期時有影響，多個品牌同時面對問題，若鮮牛奶斷貨，全港會出現嚴重缺貨的情況。有餐廳業人士指缺貨非單一事件，亦非短期可解釋，指船運等至少影響兩至三個月的供貨，但認為受影響餐廳等會彈性處理，選擇其他產品代替。

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