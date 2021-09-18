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房協延長400商戶租金寬減半年

2021-09-18 列印
　　房協昨天宣佈，將再度延長向轄下近四百個合資格商戶，提供上限七成五的租金寬減，為期六個月，由下月一日至明年三月三十一日。

　　房協表示，租金寬減安排將為合資格商戶先提供五成的租金優惠，若商戶的銷售額較去年同期下跌超過一半，在提供財務證明下，房協將按下跌的百分比，提供相應的額外租金寬減，總額上限為七成五。



  如合資格商戶因政府的防疫措施，而被指令於期間停業，亦可向房協申請在停業期間全額租金減免。

　　房協為租金寬減措施預留超過一億元。而自二○一九年十月起，連同今次措施，房協預計合共減少超過六億元租金收入。房協行政總裁陳欽勉表示，為持續對商戶作出合適支援，協助商戶繼續服務居民。

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