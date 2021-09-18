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梁榮武：冰雹難監察 須靠市民報告

2021-09-18 列印
梁榮武：冰雹難監察 須靠市民報告
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　　將軍澳前日迎來一場罕見冰雹，五毫子般大小的冰雹夾雜雨水從天而降。天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武稱，有科學界人士認為未來或出現體積更大的冰雹。

　　梁榮武昨天在電台節目表示，現時科技難以透過儀器監察冰雹出現，得靠市民報告。隨著全球暖化，落雹機會或較以往細，因暖空氣可融化較小的冰粒，從而形成雨。他又稱，有科學界人士則認為大氣層將來會較不穩定，有利出現很強的上升氣流，或令體積更大的冰雹形成，雖然落雹次數未必增多，冰雹體積或更大，並更具殺傷力。



　　梁榮武提醒市民在戶外一旦遇上落雹時，應盡量到室內有蓋地方暫避，因落雹時一般會伴隨行雷閃電，不宜到樹下躲避。

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