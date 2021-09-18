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未扣好安全繩 工人裝狗臂架墮斃

2021-09-18 列印
未扣好安全繩 工人裝狗臂架墮斃
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　　屯門昨發生奪命工業意外，有男工為大廈外牆安裝「狗臂架」期間，疑未妥善扣好安全繩，加上外牆石屎老化，連人帶架意外墮下，當場證實死亡。

　　昨日下午一時許，屯門恆福花園大廈正進行外牆工程，當值保安員突聞巨響，發現一名男裝修工人倒臥於平台位置。警方及救護員接報到場，證實男工人已經當場死亡。



　　據了解，男子為四十四歲男裝修工。據悉，事主當時在大廈十二樓一單位外牆進行工程，並安裝俗稱「狗臂架」的金屬桁架。工業傷亡權益會估計外牆石屎老化，當事主坐上架上時，石屎突然鬆脫，加上他疑未妥善扣好安全繩，因而墮樓身亡。

　　勞工處指已派員到意外現場調查，已向有關承建商發出暫時停工通知書，直至處方信納已採取措施消除有關危害，才可復工。

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