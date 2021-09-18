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名車剷上花槽 司機失蹤

2021-09-18 列印
■平治房車剷上花槽，壆旁石屎被撞至剝落。
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　　一輛黃色平治房車昨清晨五時許，沿葵涌道往大窩口方向行駛，途至近昌榮路時，車輛突然失控，先撞上路邊石壆後，繼而剷上花槽，再衝前約十米後終於停下，其中有壆旁石屎被撞至剝落。

  車輛當時半身陷入槽中，至車輪離地動彈不得，車牌鬆脫，車頭泵把有損毀，車廂內安全氣袋彈出。



　　警方接報到場，發現平治房車內空無一人，不見司機蹤影。警員正聯絡車主協助提供司機資料，並調查意外經過及原因，暫將案列作「交通意外後不顧而去」調查。

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