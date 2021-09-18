天災人禍夾擊 市民無辜受累捱貴貨 航運費狂飆「玩謝」水果糧油商

臨近中秋是水果豐收又平又多選擇的季節，加上香港疫情緩和市民也紛紛出街吃喝玩樂，不過，最近市面卻出現進口食品不是鬧缺貨就是忽然加價，急凍肉甚至比鮮肉更貴，水果亦不似預期抵買抵食。據最新一期《東周刊》報道，原來與環球新冠病毒仍然肆虐有關，各地為抗疫仍不時要封城、封港，引發全球貨運失衡，目前仍有三百艘貨輪滯留各地港口外無法泊岸裝卸貨，另有逾百萬隻貨櫃在歐美未能如常返回亞洲地區，連帶貨櫃租用及運費亦以倍數急增。據《東周刊》報道，香港最受影響是美國凍肉大幅減少甚至無法運港，東南亞和日韓時令食品的貨期也有嚴重延誤。航運業界估計，預料今個中秋甚至整個冬季，進口糧油食品供應仍不穩定，市民都要捱貴貨。「因全球供應鏈受到不穩定的航運影響，暫時無法提供脆香雞翼。」連鎖快餐店上周六公佈因美國進口雞翼缺貨，需要暫時用其他炸雞代替。該店早在今年初，亦曾因船期延誤，無法提供薯餅及新地配料花生碎粒；其位於將軍澳一間分店，過去數月同樣因船期延誤，未能供應美國忌廉。此外，本地連鎖日式超市，日前亦特意貼出告示，通知顧客稱受船期影響，無法如期供應日本山梨白桃。美國、日本貨無法如期運港，主要因為今年全球航運受疫情影響，並在天災及人禍夾擊下，出現史無前例的失衡。最先是今年一月，美國西海岸最大港口洛杉磯港及長灘港，有七百名碼頭工人染疫、約一千八百人無法正常工作，導致逾百艘貨輪被迫停泊在附近海面，無法進港卸貨。禍不單行是，同月有一艘貨櫃船在太平洋遭遇惡劣天氣，導致約七百五十個貨櫃掉入大海。到三月，全球最大之一的貨輪「長賜號」駛經蘇彝士運河途中擱淺，造成航道堵塞，高峰時有四百多艘船隻等排長龍通過運河。除了美國封港，五月時廣東省疫情反覆，深圳鹽田港亦要封港一周，貨櫃交收至少延誤十六天。七月輪到越南陸續封城，兩大港口亦受影響，積壓數十萬個貨櫃。上月內地最大貨櫃港口、寧波舟山港梅山碼頭傳出疫情，即暫停運作逾二十日，舟山港是中國向美國和歐洲市場出口家具、家居用品、玩具和汽車零部件等商品的主港口。仍有逾百貨輪滯留無法進港卸貨經營成衣出口美國生意逾二十年的何先生說：「全球貨運本來就很繁忙，一個港口被封一個星期的話，起碼要花兩個月時間，才能清理積壓的貨櫃，並回復正常運作。運往美國的貨無法泊岸卸貨，所以由美國出口的貨也受延誤。」他續說：「現在全球都在搶貨櫃，幾乎是價高者得，過往一個貨櫃由內地運往美國東岸，貨櫃連運費約三千美元，但今年四月已升至一萬三千元，然後又加到一萬八千元，最新報價更要二萬五千美元，好誇張。」理工大學物流及航運學系教授羅梅丰估計，航運業界因塞港造成缺船、船艙、缺櫃等情況會延續至今年底，「前幾季積累下來的新舊貨量，將遞延到第四季追趕進度持續運送，故運費仍有上漲空間。」根據物流公司Kuehne＋Nagel數據顯示，全球目前有超過三百艘貨輪被困在各地港口，船期大延誤，不但商家受影響，一般市民大眾，亦會成為這次航運亂局下的輸家。「今年中秋生果，不但款式較以往少，而且價錢亦較去年同期上升兩成。」果欄零售商阿勇表示，不同生果有不同保鮮期，既要「睇天做人」、亦要「與時間競賽」。他說入貨要準確拿揑訂貨到貨時間，很靠經驗，但今年疫情打亂航運時序，不論是老行尊或新手，亦被航運「玩謝」。「以往凡有新上市水果，首批貨會用空運鬥快送港搶飲頭啖湯，之後才會靠海路大量入貨。但今年受疫情影響，空運和航運時間都無法掌握，令很多果商不敢冒險訂太多貨，所以中秋上市水果款式及貨量都較以往少，整體價格也增加百分之十至二十。最受歡迎的日本水晶梨，去年一箱大約二十八個，售價約八百元，今年最新索價近一千元。」阿勇說。九龍果菜業商會理事長張志祥說，自疫情爆發以來，船期常有延誤情況，令果商大失預算，「生果最緊要新鮮，船期經常延遲數個星期，生果保鮮期可能得番兩日，就要平賣，甚至棄掉整貨櫃生果，這些風險都是由果商承擔。」本地一成吉櫃場捱不住已結業除了水果，本港亦進口不少外國冰鮮肉及罐頭等糧油食品，航運不穩定及運費飆升，成本上漲最終也會轉嫁到消費者。糧油商李豐年說，整體糧油雜貨價格今年已有百分之五至十升幅。專賣日本、美國、西班牙及澳洲急凍肉的凍肉店老闆劉先生說，疫情嚴重影響物流，入口凍肉價格很貴，很多產品長期缺貨，美國入口牛排，由五月的零售價一百元，現在已經賣接近一百四十元，「以前凍肉是一個月報價一次，現時誇張到每星期報價一次！」市民將價就貨，惟有改吃較次等較便宜的，原本買和牛的顧客改吃安格斯；亦有原本買肉眼的顧客，改吃牛肩胛，雖然肉味較淡，但勝在價錢相對便宜。香港貨櫃儲存及維修商會主席李嘉迪說：「現時有百幾萬隻櫃滯留界各地返不到來，大部份滯留在北美，回不到亞洲地區。所以除了香港、內地以至亞洲地區的吉櫃嚴重供不應求，大家都在搶櫃同時，一些做貨櫃儲存及維修生意的公司，則因無櫃返而無生意。」他透露本地有一成的吉櫃場已結業，仍捱得住的也業務規模大縮水，有原先營運五十萬呎貨櫃場的場主，無奈地要改租二十萬呎地方，減省成本。