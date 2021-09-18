天災人禍夾擊 市民無辜受累捱貴貨 航運費狂飆「玩謝」水果糧油商

據《東周刊》報道，香港最受影響是美國凍肉大幅減少甚至無法運港，東南亞和日韓時令食品的貨期也有嚴重延誤。航運業界估計，預料今個中秋甚至整個冬季，進口糧油食品供應仍不穩定，市民都要捱貴貨。「因全球供應鏈受到不穩定的航運影響，暫時無法提供脆香雞翼。」連鎖快餐店上周六公佈因美國進口雞翼缺貨，需要暫時用其他炸雞代替。該店早在今年初，亦曾因船期延誤，無法提供薯餅及新地配料花生碎粒；其位於將軍澳一間分店，過去數月同樣因船期延誤，未能供應美國忌廉。此外，本地連鎖日式超市，日前亦特意貼出告示，通知顧客稱受船期影響，無法如期供應日本山梨白桃。
美國、日本貨無法如期運港，主要因為今年全球航運受疫情影響，並在天災及人禍夾擊下，出現史無前例的失衡。最先是今年一月，美國西海岸最大港口洛杉磯港及長灘港，有七百名碼頭工人染疫、約一千八百人無法正常工作，導致逾百艘貨輪被迫停泊在附近海面，無法進港卸貨。禍不單行是，同月有一艘貨櫃船在太平洋遭遇惡劣天氣，導致約七百五十個貨櫃掉入大海。到三月，全球最大之一的貨輪「長賜號」駛經蘇彝士運河途中擱淺，造成航道堵塞，高峰時有四百多艘船隻等排長龍通過運河。除了美國封港，五月時廣東省疫情反覆，深圳鹽田港亦要封港一周，貨櫃交收至少延誤十六天。七月輪到越南陸續封城，兩大港口亦受影響，積壓數十萬個貨櫃。上月內地最大貨櫃港口、寧波舟山港梅山碼頭傳出疫情，即暫停運作逾二十日，舟山港是中國向美國和歐洲市場出口家具、家居用品、玩具和汽車零部件等商品的主港口。
仍有逾百貨輪滯留無法進港卸貨
經營成衣出口美國生意逾二十年的何先生說：「全球貨運本來就很繁忙，一個港口被封一個星期的話，起碼要花兩個月時間，才能清理積壓的貨櫃，並回復正常運作。運往美國的貨無法泊岸卸貨，所以由美國出口的貨也受延誤。」他續說：「現在全球都在搶貨櫃，幾乎是價高者得，過往一個貨櫃由內地運往美國東岸，貨櫃連運費約三千美元，但今年四月已升至一萬三千元，然後又加到一萬八千元，最新報價更要二萬五千美元，好誇張。」
理工大學物流及航運學系教授羅梅丰估計，航運業界因塞港造成缺船、船艙、缺櫃等情況會延續至今年底，「前幾季積累下來的新舊貨量，將遞延到第四季追趕進度持續運送，故運費仍有上漲空間。」根據物流公司Kuehne＋Nagel數據顯示，全球目前有超過三百艘貨輪被困在各地港口，船期大延誤，不但商家受影響，一般市民大眾，亦會成為這次航運亂局下的輸家。
「今年中秋生果，不但款式較以往少，而且價錢亦較去年同期上升兩成。」果欄零售商阿勇表示，不同生果有不同保鮮期，既要「睇天做人」、亦要「與時間競賽」。他說入貨要準確拿揑訂貨到貨時間，很靠經驗，但今年疫情打亂航運時序，不論是老行尊或新手，亦被航運「玩謝」。「以往凡有新上市水果，首批貨會用空運鬥快送港搶飲頭啖湯，之後才會靠海路大量入貨。但今年受疫情影響，空運和航運時間都無法掌握，令很多果商不敢冒險訂太多貨，所以中秋上市水果款式及貨量都較以往少，整體價格也增加百分之十至二十。最受歡迎的日本水晶梨，去年一箱大約二十八個，售價約八百元，今年最新索價近一千元。」阿勇說。九龍果菜業商會理事長張志祥說，自疫情爆發以來，船期常有延誤情況，令果商大失預算，「生果最緊要新鮮，船期經常延遲數個星期，生果保鮮期可能得番兩日，就要平賣，甚至棄掉整貨櫃生果，這些風險都是由果商承擔。」
本地一成吉櫃場捱不住已結業
除了水果，本港亦進口不少外國冰鮮肉及罐頭等糧油食品，航運不穩定及運費飆升，成本上漲最終也會轉嫁到消費者。糧油商李豐年說，整體糧油雜貨價格今年已有百分之五至十升幅。專賣日本、美國、西班牙及澳洲急凍肉的凍肉店老闆劉先生說，疫情嚴重影響物流，入口凍肉價格很貴，很多產品長期缺貨，美國入口牛排，由五月的零售價一百元，現在已經賣接近一百四十元，「以前凍肉是一個月報價一次，現時誇張到每星期報價一次！」市民將價就貨，惟有改吃較次等較便宜的，原本買和牛的顧客改吃安格斯；亦有原本買肉眼的顧客，改吃牛肩胛，雖然肉味較淡，但勝在價錢相對便宜。
香港貨櫃儲存及維修商會主席李嘉迪說：「現時有百幾萬隻櫃滯留界各地返不到來，大部份滯留在北美，回不到亞洲地區。所以除了香港、內地以至亞洲地區的吉櫃嚴重供不應求，大家都在搶櫃同時，一些做貨櫃儲存及維修生意的公司，則因無櫃返而無生意。」他透露本地有一成的吉櫃場已結業，仍捱得住的也業務規模大縮水，有原先營運五十萬呎貨櫃場的場主，無奈地要改租二十萬呎地方，減省成本。