高溫潮濕繁殖力強 牀蝨入屋倍增 專家疑印尼輸入

全球暖化，本港炎熱天氣愈來愈長，令蝨患惡化，尤其以牀蝨入侵家居最為嚴重。有滅蟲專家透露，由一八年至今，三年間接獲市民的滅牀蝨求助個案大升一倍，經實例分析，當中八成疑與新聘來港印傭有關，她們把家鄉的牀蝨帶來，成為輸入媒介。黃先生一家四口居於旺角私樓。約一個月前，兩名就讀中學的兒子手臂和身上出現多處紅腫，十分痕癢，當初以為二人患濕疹，後來兒子在牀上發現如豆豉般大少的昆蟲，以紙巾打死後染有血漬，才知不妙，即向滅蟲公司求助。滅蟲專家入屋了解，證實是牀蝨咬人，專家先後多次以噴霧和藥水殺蟲，但兩名兒子仍被咬，影響睡眠和學習。滅蟲專家再徹查，才發現牀蝨藏身於大廳沙發罅隙之中，於是加重藥力殺滅，黃生亦將沙發丟掉。的士座墊不潔亦有風險有從事滅蟲二十年的專家對本報指，香港高溫和潮濕天氣有利牀蝨生長，家居的滅牀蝨求助個案近三年上升一倍。經實例分析，牀蝨源頭，疑八成與新來港的印傭有關。這名專家強調，分析結果絕非歧視印傭，只是說出實況，好讓公眾警惕。他解釋，牀蝨在印尼鄉村頗普遍，當地人習以為常，被咬亦不會有太大感覺。當有印傭獲聘來港，她們攜帶的行李有機會帶有牀蝨，即使印傭本身和行李沒有蝨患，但當她入職後，每逢假日和同鄉朋友聚會，亦有機會惹上牀蝨，帶回僱主家中。另外兩成個案，大多數疑與的士不潔座墊有關，牀蝨藏身座墊的隙縫內，再跳上乘客身上帶回家。而老人家喜到公園活動，亦有機會從草堆惹上牀蝨。觀林蟲害創辦人鄭國鏗指，牀蝨體積一般由一至九毫米，多數藏身在沙發罅隙和牀邊位置，黑夜出沒，當人入睡，就會咬人，「有些客人為了不想被咬，只好開燈睡覺，當然會影響睡眠啦。」鄭指，牀蝨大約每周產卵一次，每次誕下八至十粒幼蝨，繁殖力驚人，「如果市民發現屋企有牀蝨，又不處理的話，牀蝨就會愈來愈多。」他最近收到一個求助個案，因戶主拖延不理，他到現場時，發現多個位置總共有千多隻牀蝨，十分恐怖。他說，市民要提醒長者不要街上執東西回家，因為可能藏有牀蝨，家中亦不要積存太多雜物。