﻿選委會選舉投票率近90% ﻿﻿法律及建築測量界最高﻿

中央完善香港選舉制度後，首場選委會界別分組選舉昨天舉行。新一屆選委會共一千五百席，其中九百六十七席是選任委員，早前已有六百零三人自動當選，今次選舉須選出三百六十四名選委，涉十三個界別分組，有近四千九百名選民。馮驊表示，投票率接近九成，法律界；建築、測量、都市規劃及園境界；科技創新界投票率達到百分百。選委會選舉共設五個一般投票站，分別位於灣仔會展、九龍公園、屯門及沙田大會堂等，投票昨早九時開始，傍晚六時結束，當局將選票送至灣仔會展點算，但進度緩慢，至午夜十二時，仍有票箱未開啟及分類。新一屆選委會共有一千五百席，其中九百六十七席是選任委員，早前已有六百零三人自動當選，只有十三個界別分組須進行選舉，四百一十二名候選人競逐三百六十四個席位。近四千九百名選民中，有四千三百八十人投票，投票率接近九成。其中，法律界；建築測量界以及科技創新界投票率達到百分百；同時，有最少五個界別的投票率超過九成半，包括科技創新界、商界（第三）、醫學及衞生服務界、中醫界及勞工界。教育界的投票率最低，為百分之七十八點一七。選管會主席馮驊表示，今次選舉有兩個新安排，包括用電子派票，以及優先讓長者及孕婦投票的「關愛隊」，運作均暢順。此外，截至昨午四時，選管會共接獲五宗投訴，涉及投票安排，以及投票機制等。在灣仔會展及九龍公園票站，有早上投票的選民排隊等候多時。金融服務界選民藺常念指，他屬於長者，可排「關愛隊」，但不少人要輪候至少兩小時，認為當局設置太少票站。地區組織代表界別選民何顯明認為，投票區域太細，只可容納十多人，導致輪候時間長。警方安排近六千警力，在五個票站及高風險地區巡邏。