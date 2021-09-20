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陳沛然不參加下屆立會選舉

2021-09-20 列印
　　醫學界立法會議員陳沛然昨日在個人網誌宣佈，不參加下一屆立法會選舉，形容任期內見到香港出現極大變化，政治形勢亦波濤洶湧，雖然他不再參選，但會繼續履行醫者的使命，盡心醫治每位病人，並希望本港早日走出困境。

　　立法會選舉因疫情押後一年舉行，現屆立法會議員全部獲延任不少於一年，但當時陳沛然與前議員鄭松泰未有跟隨其他民主派議員一同總辭。



　　此外，在選舉委員會選舉中，陳沛然原本屬於當然委員，但沒登記為當然委員。

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