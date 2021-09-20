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內地接種破21.7億劑次 福建增43本土病例

2021-09-20 列印
內地接種破21.7億劑次 福建增43本土病例
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　　國家衞健委公佈截至前天，內地已接種超過二十一點七億劑次新冠疫苗，接種總人數超過十一億，佔全國總人口七成八，接種總劑次和覆蓋人數均居於全球首位，人群覆蓋率位居全球前列。

　　內地前天新增四十三宗新冠肺炎本土確診病例，全部來自福建，當中廈門佔三十九宗，莆田佔四宗。福建泉州和漳州宣佈取消中秋假期，要求全力投入疫情防控工作。



　　此外，中國工程院院士鍾南山有份參與的研究團隊，分析新冠病毒刺突蛋白的DNA序列後證實，蝙蝠是新冠病毒的天然宿主，通過老鼠等囓齒動物，將病毒傳染人類。

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