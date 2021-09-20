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美九獅子老虎新冠確診 動物園：遊客無感染風險

2021-09-20 列印
　　新冠疫情連動物亦不能倖免。美國華盛頓特區史密森尼國家動物園表示，園區內九隻獅子及老虎，上星期證實感染新冠肺炎，正接受治療，現時情況好轉中。

　　園方強調，遊客並無感染風險，因為遊客與確診動物之間保持一定距離，其他動物也沒有出現受感染跡象。



　　另外，美國食品和藥物管理局的一個外部顧問專家小組，反對廣泛地為十六歲或以上的美國人，接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗加強劑，但建議為六十五歲或以上，及有較高風險的人打第三針。小組部份專家亦對第三劑可能導致年輕男性出現心肌炎的風險表示擔憂。

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