﻿建立網絡安全社群 提升中學生網絡安全知識\

早前一項研究青少年的調查公佈結果，當中有關網絡安全的調查發現每四位青少年中，有一位從未或甚少在互聯網上感到安全。雖然大部分青少年都會私下建立網絡安全的應對策略，例如建立不同的Instagram 帳戶以限制瀏覽的權限，但這並不代表他們的安全意識高，青少年必須對網絡安全有更深入的了解和認識，才能避免成為網絡攻擊的受害者。為了提升中學生對網絡安全的意識和興趣，並同時培育他們成為本地科技專才，香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)作為香港關鍵基礎設施供應商，於今年暑假首次舉辦針對中四至中六學生的《網絡安全青年計劃2021》活動。為了提升學生在網絡方面的知識和增加他們對科技行業的興趣，HKIRC《網絡安全青年計劃2021》提供為期4天的免費網絡安全課程。課程內容涵蓋模擬網絡攻擊及防禦培訓、伺服器漏洞、系統基礎及攻擊鏈等，活動吸引來自56間中學逾100名學生參加。在完成課程後，同學進行了一場網絡安全比賽，把所學到的知識應用其中。早前更舉行「網絡安全青年計劃2021頒獎禮」，以表揚於計劃比賽中的優勝者，並邀請參與同學和老師分享計劃如何提升學生的網絡安全知識水平。計劃為學生提供實踐機會在頒獎禮上，冠、亞、季軍在分享得獎感受時均表示活動為他們提供了一個難得的機會，透過互動方式學習和實踐網絡保安和防禦的技巧。是次比賽季軍陳智佳同學表示，在課程中學到ethical hacking(模擬網絡攻擊)，由導師提供整個步驟，嘗試做一次，以了解網絡攻擊的整個流程，由此想出應對辦法。擁有豐富教學經驗的資訊科技教育領袖協會主席黃健威表示計劃為學生提供實踐的機會，「學校由於器材限制，網絡安全的課題多以理論為主，但是次計劃則涵蓋模擬實習，而在課程中亦教授學生應以正當態度對待，確保他們明白進行模擬網絡攻擊，是為了測試網絡安全系統而努力。」群體效應提升學生網絡安全意識除了提升學生的網絡安全知識外，HKIRC亦透過是次活動為中學生建立網絡安全社群，讓參與的同學在校內擔任網絡安全大使，繼續推廣網絡安全知識。香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉先生表示，「我們希望透過HKIRC青年計劃的群體效應，使更多年輕人認識網絡安全的重要性，提升他們在網絡世界的安全意識。來年我們將繼續和學界保持緊密聯繫，並與不同持份者合作，推出更多培育青年人的網絡安全知識和技術的計劃，為他們在未來相關行業發展奠定基礎。」長遠而言，只有讓更多年輕人投身創科產業，使本地及大灣區科技界有充足且具質素的科技人才，才可保持香港在國際的競爭優勢。（資料由客戶提供）