300萬元冰毒藏重型機器 警拘六旬漢

毒品調查科行動組小隊高級督察譚瑋諾昨指，於元朗新田進行打擊毒品行動，在担竿洲路發現一個約一點六米高的可疑木箱，箱內工業用重型機器藏有共重四點五公斤的懷疑冰毒，涉市值約三百萬元。
經調查後，拘捕一名六十五歲男子，涉嫌販毒罪被捕，已獲准保釋候查。相信販毒集團企圖以一個重型機器作掩飾，並將機械放置在偏遠地區，希望避過執法人員的偵查。警方指販毒屬嚴重罪行，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。
全球暖化，本港炎熱天氣愈來愈長，令蝨患惡化，尤其以牀蝨入侵家居最為嚴重。有滅蟲專家透露，由一八年至今，三年間接獲市民的滅牀蝨求助個案大升一倍，經實例分析，當中八成疑與新聘來港印傭有關，她們把家鄉的牀蝨...
2021-09-20
內地加緊整頓演藝圈。內地為貫徹落實中宣部《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》有關要求，繼續推出措施整頓演藝圈及文娛領域稅收秩序規範工作，國家稅務總局辦公廳發出通知，對二○二一年底前能夠主動報告並及時...
2021-09-20
人類史上首次全部由平民擔任太空船人員的環繞地球軌道飛行任務順利完成，美國太空探索科技公司SpaceX「天龍號」太空船的「堅韌號」太空艙，美東時間上周六晚七時零六分（香港時間周日早上七時零六分）搭載四名無太空人資格的組員，順利在佛州外的大西洋降落。「堅韌號」太空艙從地球軌道降落後升起四個大型降落傘以減慢下降速度，接著落入海面後，接應船隻立刻上前處理。 太空艙內四名機員依序出來，並站到接應船的甲板上，首先出來的是二十九歲的「醫療長」聖朱德兒童研究醫院助理醫生阿索諾（Hayley Arceneaux），緊接出來的是五十一歲的地球科學家普羅克特（Sian Proctor），以及四十...
2021-09-20
港島東屋苑向來是中產家庭熱門考慮地區，其中北角城市花園甚具規模，臨海而建，配套齊全。是次精選屋苑一個複式放盤，實用面積1216方呎，三房一套設計，大廳裝潢雅致，陳設有品味，一室採光度高，賣點是對正維港...
2021-09-18
美股上周五回軟，拖累夜期以及港股ADR比例指數亦見下跌。市場人士認為，港股短期將窄幅上落，後市走勢要視乎恒大（3333）事件如何發展，以及美國聯儲局在本周的議息會議後，會否提出收水時間表。雖然內地近期...
2021-09-20
巴塞隆拿今季在攻擊皇牌美斯離隊後競爭力下滑，剛仗歐聯主場便淨吞拜仁慕尼黑三蛋，左翼新援迪比矢言球隊要從錯誤中吸取教訓，今晚西甲主場鬥CF格蘭納達力求重回勝軌。幸好這名荷蘭鋒將自加盟後表現不俗，加上今仗對位的客軍右閘辛迪亞高阿里亞斯又是其好友，一於「借只弟人頭一用」。（Now632台周二凌晨3:00直播） 今季加盟巴塞隆拿後，迪比於各賽事上陣四場交出兩入球一助攻。可惜巴塞在效力球隊二十一年的美斯離隊後，競爭力下滑而成績未如理想，西甲三輪錄兩勝一和尚可接受，但上周二歐聯卻在毫無還擊之力下主場0:3不敵拜仁，迪比亦不滿道：「我們要吸取教訓，並在接下來的比賽反彈。」 格蘭納...
2021-09-20
隨着疫情有緩和迹象，郵輪業界除開始逐步復航，更發布新船下水大計，其中挪威郵輪（NCL）便最新公布設有特色無邊際泳池的新船挪威領途號（Norwegian Prima），將會在明年夏季開始迎客，為品牌的最...
2021-09-16
林作與鍾培生的「百萬大戰」前晚終於上演，結果大會裁定鍾培生以點數勝出，賽後他表示未能K.O.林作感到有點失望。林作則自認策略非常成功，達100分滿分，昨日更在網上貼文，直指自己才是大贏家，又指網民輿論...
2021-09-20
假如你有機會在30分鐘內決定世界的未來，你會作出怎樣的選擇？你會和別人合作，還是競爭；傾向物質的豐盛，還是心靈富足？其實未必是非此即彼。很多人提起「可持續發展」，首先會想到環保，但其實可持續發展「是指...
2021-09-20
昨日唯一錦標是中華游樂會盃，結果由沈廄「南莊之歌」爆十八倍W勝出，練者沈集成另贏「博愛友威」，騎者巴度另贏偉廄「安頌」兼成為騎師王。其餘周俊樂勝出「電玩時代」和「蟲草成名」，葉楚航贏「快樂歡騰」和「星...
2021-09-20