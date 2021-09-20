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300萬元冰毒藏重型機器 警拘六旬漢

2021-09-20 列印
300萬元冰毒藏重型機器 警拘六旬漢
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　　有不法分子將毒品擺放於工業機器內，後放於元朗新田鄉郊位置，以逃偵查。警方上周五以涉嫌「販毒」拘捕一名六旬男子，涉毒品總值約三百萬元。

　　毒品調查科行動組小隊高級督察譚瑋諾昨指，於元朗新田進行打擊毒品行動，在担竿洲路發現一個約一點六米高的可疑木箱，箱內工業用重型機器藏有共重四點五公斤的懷疑冰毒，涉市值約三百萬元。



　　經調查後，拘捕一名六十五歲男子，涉嫌販毒罪被捕，已獲准保釋候查。相信販毒集團企圖以一個重型機器作掩飾，並將機械放置在偏遠地區，希望避過執法人員的偵查。警方指販毒屬嚴重罪行，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。
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