「巨月」燈飾現多區 勢成打卡熱點 近距攬月慶中秋

今天是中秋節，天上人間一同呈現五輪明月，除了天上的皎皎明月，觀塘、九龍灣、大埔和荔枝角分別出現四個大月亮裝置，其中觀塘海濱對開海上的大月亮，直徑達十五米，是打卡熱點。天文台預測，今天滿月出現於早上七時五十五分，但這時月球在香港地平線以下，相信市民要賞月較為困難，而全晚月亮最高的時候正是凌晨五十四分。不過，近日天氣驟晴驟雨，天文台科學主任鄧偉豪指，今天比較多雲，局部地區有雨，賞月將受影響，建議市民透過雲層空隙觀月，大家可以到空曠但較暗的地方，會看得更清楚。今有驟雨 或影響賞月除了天上一輪明月，市民亦可以與地上四大巨月合照。觀塘海濱的「燈」月活動將月球帶落海面，市民可以到海濱長廊，與十五米高的超巨型發光月亮打卡，觀塘天橋底亦有星夜投影及可愛發光月兔群，最適合一家大細拍照留念。九龍灣的零碳天地舉辦「中秋．樂在零碳」，在逾三千平方米的大草地放有四米高巨型月亮燈，四周伴着玉兔、波波燈及燈籠，並設有許願池，讓大家打卡拍照，場內更有猜燈謎及燈籠陣。大埔Lake House舉辦「中秋許願花燈節」，在白鷺湖旁的草地放有三米高巨型月亮，以及過百隻兔仔、蘑菇燈等發光燈，氣氛浪漫。荔枝角D2 Place舉行「秋日文化祭」，麥田捕手與本地YouTuber FHProduction合作，設有二點五米高的巨型「熊仔頭」月亮打卡位，以及逾及九十個本土文創品牌參與的市集，供市民閒逛。多個商場亦設中秋打卡位。黃金海岸商場設有多個燈籠打卡位，包括長達六點五米、以逾百個傳統燈籠及玉兔霓虹燈組成的燈籠隧道，以及十六米長的大紅燈籠長巷，即使不打卡，在燈籠下漫步，亦別具中秋氣氛。