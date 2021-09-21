中央完善香港選舉制度後，首場選舉委員會界別分組選舉昨日完成，約四千三百八十名選民投票，投票率近九成，結果民建聯取得一百五十多個席位，是得席最多的政黨；工聯會亦得七十六席，屬第二多。法律界選委當選人湯家驊表示，法律界的投票率為百分百，強調該次選舉具有認受性。選委會界別分組選舉共選出三百六十四名委員，連同早前有效登記的三百二十五名當然委員，及獲有效提名的一百五十六名提名委員，及六百零三名自動當選的選任委員，新一屆選委會共有一千四百四十八人。由於立法會未舉行換屆選舉，以及部份當然委員身份重疊等原因，總人數低於一千五百人。今次選委會選舉中，民建聯共取得一百五十多個席位，屬所有政黨中最多，所佔比例與上屆相若，當選人遍佈五大界別。當然委員、民建聯主席李慧琼表示，該黨必定忠誠履行職責，按照港澳辦主任夏寶龍提出的五大準則，提名及選出特區管治者。此外，民建聯希望在立法會選舉中爭取更多議席。湯家驊：選舉具認受性工聯會得七十六席，屬第二多的政黨，佔整體席位百分之五，比例與去年相若。包括勞工界在內的第三界別中，工聯會取得最多席位，共有四十六席。當然委員、工聯會立法會議員麥美娟形容，樂見今次選舉，強調過去的選舉政治凌駕一切，現時回復至「民生大於一切」。新思維主席狄志遠在社會福利界得五十五票，經抽籤後當選。他表示，新思維有機會爭取立法會議席，會在下月開會決定會否參選，目前估計會派出三至四名黨員參選。湯家驊表示，法律界的投票率為百分百，涵蓋大律師公會及律師會所有成員，強調不認同有說法指該次選舉不夠認受性；法律界選委當選人劉漢銓則指，希望能盡責任，「為香港選出愛國愛港嘅人做我哋嘅領導」。此外，今次選舉的點票過程出現問題，四千多張選票完成點算用了近十四小時，昨早七時才公佈完整結果，多名候選人一度表達不滿。選管會主席馮驊為事件致歉，形容運送票箱、點票等多個環節都出現不理想的地方，選管會將就事件作出檢討。（當選人名單可登入頭條網觀看）