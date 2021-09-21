選委會1448名選委全名單

第一界別：飲食界（16席自動當選）1.盛智文、2.胡珠、3.梁志偉、4.方永昌、5.莊任明、6.楊維、7.梁振華、8.楊位醒、9.鍾偉平、10.凌偉業、11.盧浩宏、12.謝寶達、13.馮仲佳．14.陳永安、15.徐汶緯、16.吳德曉商界（第一）（1席當然選委，16席自動當選）當然選委：王冬勝選委選委：1.洪丕正、2.吳宗權、3.金澤培、4.阮蘇少湄、5.余鵬春、6.BRADLEY Guy Martin Coutts、7.林凱章、8.伍俊達、9.馮玉麟、10.施熙德、11.霍啟山、12.周維正、13.余國賢、14.陳細明、15.于健安、16.梁兆基商界（第二）（17席自動當選）1.劉鐵成、2.袁繼昌、3.陳斌、4.林銘森、5.楊華勇、6.莊學山、7.謝湧海、8.楊振鑫、9.邱建新、10.高敏堅、11.葉少明、12.王紹基、13.李錦芬、14.伍淑清、15.王彭彥、16.黃楚恒、17.梁偉浩商界（第三）選舉結果（18人爭17席）1.莊惠明、2.吳楚珠、3.沈華、4.郭彥麗、5.連少冬、6.王磊、7.郭珮芳、8.黃火欽、9.譚岳衡、10.朱立偉、11.李浩然、12.趙爽、13.趙珺、14.辛聰金、15.游偉光、16.姚來文、17.劉崧香港僱主聯合會（15席自動當選）1.郭基泓、2.HEALY Patrick、3.麥建華、4.曾安業、5.彭耀佳、6.龐維仁、7.許漢卿、8.楊恩慈、9.ABATE Duncan Arthur William、10.陳永堅、11.鄺正煒、12.鄺永銓、13.黃光耀、14.徐耀祥、15.李澤楷金融界（17席自動當選）1.陳文、2.郭浩景、3.李民橋、4.傅劍、5.馬陳志、6.謝小玲、7.陳永德、8.陳智文、9.鄭建崗、10.王祖興、11.陳志輝、12.朱丹璠、13.梁嘉麗、14.施穎茵、15.廖宜建、16.葉子建、17.陳家強金融服務界（1席當然選委，17人爭另外16席）當然選委：李月華選舉選委：1.孫劍峰、2.熊力頲、3.蔡思聰、4.楊玳詩、5.李細燕、6.林向紅、7.張德熙、8.戴志强、9.詹劍崙、10.伍子權、11.黃仲文、12.李惟宏、13.鄧聲興、14.李彤、15.陳銘潤、16.李耀新酒店界（1席當然選委，15席自動當選）當然選委：胡文新選委選委：1.盧曉楓、2.鄭志雯、3.羅寶文、4.鄭家安、5.羅俊謙、6.周偉淦、7.黃澤峰、8.王德賢、9.凌緣庭、10.HARILELA Gobind Naroomal Gary、11.李漢城、12.呂慧瑜、13.郭惠光、14.邱詠筠、15.吳錦鴻進出口界（17席自動當選）1.孫榮聰、2.潘慶基、3.莊成鑫、4.丁天立、5.郭英蘭、6.陳建年、7.許華傑、8.何志豪、9.李宗德、10.温幸平、11.張明敏、12.王賜豪、13.李秀恒、14.彭楚夫、15.陳少山、16.王紫雲、17.李曠怡工業界（第一）（17席自動當選）1.陳偉聰、2.莊子雄、3.陳祖恒、4.查毅超、5.趙子翹、6.劉燊濤、7.蔡俊杰、8.鄭文聰、9.陳婉珊、10.楊孟璋、11.林世豪、12.葉中賢、13.陳嘉賢、14.陳允誠、15.施金城、16.丁煒章、17.周治平工業界（第二）（17席自動當選）1.史立德、2.陳永棋、3.吳宏斌、4.黃家和、5.馬介欽、6.盧金榮、7.梁兆賢、8.陳國民、9.吳國安、10.駱百強、11.陳家偉、12.施榮恆、13.楊志雄、14.吳清煥、15.徐晉暉、16.黃偉鴻、17.黃震保險界（20人爭17席）1.陳照男、2.潘榮輝、3.許金桂、4.詹美清、5.管胡金愛、6.黃漢興、7.黃貴泉、8.陳炎光、9.馮偉昌、10.徐志堅、11.劉少文、12.鄧子平、13.陳沛良、14.鄭國屏、15.張健強、16.譚國榮、17.伍榮發地產及建造界（1席當然選委，16席自動當選）當然選委：黃志祥選舉選委：1.曾慶祥、2.李恒頴、3.廖聖鵬、4.馮國強、5.孔祥兆、6.趙國雄、7.胡應湘、8.黃友忠、9.陳文博、10.羅嘉瑞、11.鄭志剛、12.梁志堅、13.郭基煇、14.KERR Keith Graham、15.李家誠、16.利蘊蓮中小企業界（15席自動當選）1.盧錦欽、2.余敏、3.張偉儒、4.肖凱、5.沈慧林、6.丁鐵翔、7.周嘉弘、8.陳國威、9.鄭仲邦、10.王廣漢、11.巢國明、12.麥美儀、13.郭志華、14.霍俊文、15.何世杰紡織及製衣界（17席自動當選）1.朱立夫、2.邱允恭、3.蕭勁樺、4.方淑君、5.羅正杰、6.楊燕芝、7.陳愛菁、8.呂䏈鳴、9.許彼得、10.顏金煒、11.陳淑玲、12.楊詩傑、13.梁嘉彥、14.鄭文德、15.黃守正、16.司徒志仁、17.劉培傑旅遊界（17席自動當選）1.吳熹安、2.鄧雯蕙、3.施俊明、4.蘇子楊、5.譚光舜、6.王美嬌、7.胡景豪、8.黃進達、9.黃子榮、10.沈朝生、11.馬煜文、12.羅啟邦、13.林心亷、14.林浩輝、15.唐偉邦、16.李世華、17.李振庭航運交通界（17席自動當選）1.司徒家成、2.李鑾輝、3.丘應樺、4.黃文傑、5.吳天海、6.李澤昌、7.陳杰、8.凌志強、9.賴永明、10.李博恩、11.陳國盛、12.方智輝、13.温子傑、14.何立基、15.黃良柏、16.鄭克和、17.陳宗彝批發及零售界（17席自動當選）1.邱安儀、2.郭詩慧、3.蔡宗富、4.李致慧、5.鄭皓明、6.梁勵、7.李勝幟、8.林偉文、9.黃光輝、10.吳永恩、11.呂偉強、12.梁日昌、13.陳錦榮、14.孫道弘、15.黃紹基、16.張志祥、17.余偉傑第二界別：會計界（15席提名選委、15席自動當選）提名選委：1.趙柏基、2.馮星航、3.陳凱、4.李健、5.陶匡淳、6.周志賢、7.江智蛟、8. 林智遠、9.陳嘉齡、10.何超平、11.張頴嫻、12.鍾永賢、13.陳瑞娟、14.黃天祐、15.陳弘毅選舉選委：1.陳美寳、2.陳錦榮、3.盧華基、4.許麗瓊、5.鄧海蓮、6.黃浩源、7.廖於勤、8.吳錦華、9.鄺天立、10.鄭康祥、11.梁光健、12.施連燈、13.周志堂、14.陳維端、15.葉毅成建築、測量、都市規劃及園境界（15席當然選委，17人爭另外15席）當然選委：1.蔡宏興、2.鄧海坤、3.李建華、4.許虹、5.劉詩韻、6.廖凌康、7.周松崗、8.陳家樂、9.蘇彰德、10.許智文、11.陳志球、12.郭柏威、13.吳永順、14.黃澤恩、15.劉振江選舉選委：1.呂慶耀、2.黃浩明、3.林雲峯、4.陳旭明、5.林力山、6.陳澤華、7.周偉強、8.黎定國、9.何力治、10.呂浩源、11.劉文君、12.賴旭輝、13.何鉅業、14.黎漢群、15.盧鎮威中醫界（15席提名選委，16人爭另外15席）提名選委：1.周叔英、2.林家榮、3.李嘉欣、4.許斐、5.陳仿陽、6.鄭思榕、7.陳頤進、8.顏培增、9.張振海、10.汪慧敏、11.林志秀、12.蔣超偉、13.林蓓茵、14.林國强、15.王瑞選舉選委：1.張群湘、2.王冠明、3.張煒生、4.盧鼎儒、5.呂愛平、6.朱恩、7.曾超慶、8.馮玖、9.陳永光、10.黃賢樟、11.繆江霞、12.黃傑、13.何國偉、14.楊卓明、15.彭祥喜教育界（17席當然選委，14人爭另外13席）當然選委：1.李國章、2.段崇智、3.廖長城、4.黃嘉純、5.滕錦光、6.張仁良、7.衛炳江、8.鄭國漢、9.林群聲、10.胡鴻烈、11.何順文、12.劉超賢、13.陳正欣、14.鄭慕智、15.鄧明慧、16.黃成榮、17.黃均瑜選舉選委：招祥麒、黃錦良、何漢權、孔美琪、廖鳳香、林翠玲、梁永鴻、莫仲輝、方仲倫、邱少雄、張勇邦、蘇炳輝、潘淑嫻工程界（15席當然選委，15席自動當選）當然選委：1.鍾國輝、2.蘇澤光、3.張志剛、4.陳家駒、5.林健榮、6.關繼祖、7.霍偉棟、8.黃遠輝、9.陳國璋、10.陳慶龍、11.郭振華、12.蔡豐松、13.高志偉、14.歐陽伯權、15.梁廣灝選舉選委：1.姚勳雄、2.陳瑩瑩、3.蔣東強、4.韋志成、5.何安誠、6.潘樂陶、7.黃維安、8.朱沛坤、9.李炳權、10.邵賢偉、11.鄧銘心、12.嚴建平、13.卜國明、14.馬紹祥、15.鍾小平法律界（6席當然選委有5人報名，9席提名選委，16人爭另外15席）當然選委：1.梁美芬、2.莫樹聯、3.陳弘毅、4.黃玉山、5.譚惠珠提名選委：1.馬耀添、2.黃繼兒、3.王鳴峰、4.林峰、5.馬恩國、6.趙云、7. 林青峻、8.盧鳳儀、9.鄺家賢選舉選委：1.李連君、2.鄭程、3.許文傑、4.胡振輝、5.蔣瑞福、6.范凱傑、7.盧懿杏、8.何淑瑛、9.藍德業、10.彭韻僖、11.梁定邦、12.劉漢銓、13.蕭詠儀、14.湯家驊、15.麥慶歡醫學及衞生服務界（16席當然選委，24人爭另外14席）當然選委：1.范鴻齡、2.王桂壎、3.劉允怡、4.李健民、5.梁嘉傑、6.羅鳳儀、7.李麗賢、8.左偉國、9.沈明達、10.朱珏欣、11.梁卓偉、12.陳家亮、13.黃幸怡、14.鍾展鴻、15.梁永鏗、16.李國棟選舉選委：1.黃柏良、2.林哲玄、3.梁禮賢、4.張漢明、5.梁世民、6.郭寶賢、7.龐愛蘭、8.吳鳳亮、9.蘇潔瑩、10.盧寵茂、11.徐錫漢、12.李夏茵、13.張旭紅、14.張佩華社會福利界（18席當然選委有17人報名，23人爭另外12席）當然選委：1.陳智思、2.邱浩波、3.譚鎮國、4.林潞、5.黃楚淇、6.李自成、7.陳承邦、8.彭志宏、9.許榮茂、10.蟻星略、11.譚錦球、12.潘佩璆、13.孟毅、14.蘇長荣、15.王䓪鳴、16.李家祥、17.陳勇選舉選委：1.黃萬成、2.朱麗玲、3.葉振都、4.夏中建、5.黃一峰、6.李漢祥、7.陳晴、8.楊羅觀翠、9.文孔義、10.余秀珠、11.郁德芬、12.狄志遠體育、演藝、文化及出版界（1席當然選委，15席提名選委，14席自動當選）當然選委：鄭禕提名選委：1.汪明荃、2. 周振基、3.潘耀明、4.毛俊輝、5.林天行、6.屈穎姸、7.洪祖星、8.譚詠麟、9.許濤、10.李家駒、11.吳靜怡、12. 黃鉦凱、13.王敏超、14.余國樑、15.湯徫掄選舉選委：1.高克寧、2.陳志光、3.黃寶基、4.陳永華、5.劉小康、6.王英偉、7.尹惠玲、8.楊國強、9.蘇惠良、10.盧永雄、11.黃栢鳴、12.貝鈞奇、13.李靜、14.爾冬陞科技創新界（1席當然選委，15席提名選委，15人爭另外14席）當然選委：楊建文提名選委：1.支志明、2.任詠華、3.李焯芬、4.袁國勇、5.莫毅明、6.徐立之、7.唐本忠、8.陳清泉、9.張明傑、10.黃乃正、11.葉嘉安、12.湯濤、13.趙国春、14. 謝作偉、15.蘇國輝選舉選委：1.鍾國輝、2.邱達根、3.盧煜明、4.冼漢廸、5.冼漢廸、6.朱嘉盈、7.徐海山、8.于常海、9.孫東、10.錢國強、11.李帆風、12.任景信、13.吳自豪、14.鄭松岩、15.鄭振華第三界別：漁農界（60席自動當選）1.陳博智、2.黎勝仔、3.劉金鳳、4.張少強、5.張火有、6.李日龍、7.李彩華、8.崔景恒、9.黃火金、10.梁觀好、11.羅洛彤、12.林振偉、13.冼偉倫、14.布偉華、15.鄭少華、16.黃根仔、17.盧蔭強、18.何玉生、19.梁炳坤、20.張德勝、21.温來喜、22.梁冠華、23.張錦如、24.盧萃霖、25.陳志明、26.馮志康、27.鄭景文、28.黎全娣、29.楊上進、30.布家玲、31.黃祥發、32.彭華根、33.羅廣財、34.黎德全、35.郭漢華、36.梁金福、37.馮樹發、38.周炳輝、39.周耀基、40.梁明堅、41.黃炳文、42.鍾清蓮、43.吳志華、44.譚嗣籇、45.黃元弟、46.蔡德理、47.曾國強、48.胡春月、49.陳潤才、50.伍永裕、51.朱淦明、52.馮健忠、53.陳上智、54.陳建業、55.鄧煖勳、56.佘常光、57.莊忠平、58.黃培吉、59.劉國輝、60.郭誌有同鄉社團（3席當然選委，57席自動當選）當然選委：1.吳換炎、2.周群飛、3.龔俊龍選舉選委：1.吳英鵬、2.吳哲歆、3.戴德豐、4.鄧佑財、5.吳惠權、6.曾燈發、7.莫靜璇、8.黃書銳、9.吳彩華、10.李鳳琼、11.黃醒林、12.簡植航、13.容冰、14.何毅強、15.梁麟、16.陳禮安、17.林曉毅、18.朱建蘭、19.岑少雄、20.馮權開、21.葉吉江、22.柯文華、23.藍建平、24.陳曉津、25.洪祖杭、26.文頴怡、27.施能獅、28.鄭亞玲、29.黃自强、30.林雄申、31.樊敏華、32.李德麟．33.曹元石、34.方俊文、35.徐道睦、36.俞培俤、37.車弘健、38.應炳囡、39.姚茂龍、40.吳金龍、41.劉娟、42.唐安英、43.黃祖仕、44.李進、45.熊漢生、46.王家惠、47.王再興、48.張泰超、49.莫海濤、50.云海清、51.韓陽光、52.蔡敏、53.黃永光、54.連鎮恩、55.蒙美玲、56.蒙美玲、57.蕭木龍基層社團（1席當然選委，59席自動當選）當然選委：潘蘇通選舉選委：1.何漢文、2.祝慶台、3.黃暢然、4.林曉輝、5.陳健平、6.徐莉、7.楊永杰、8.左滙雄、9.楊子熙、10.黃振鴻、11.趙華娟、12.曾德成、13.陳凱榮、14.郭二澈、15.陳磊明、16.陳延山、17.羅競成、18.黃進輝、19.王觀强、20.黃偉傑、21.陳純純、22.陳惠平、23.董清世、24.李梓敬、25.劉江華、26.黃業坤、27.李一萍．28.王坤、29.陳偉明、30.林德興、31.吳承華、32.連浩民、33.黃春平、34.張學明、35.金玲、36.余智榮、37.陳舜瑜、38.舒心、39.張仲哲、40.趙秀嫻、41.胡池、42.黃国平、43.李月民、44.蔡榮星、45.林晓東、46.謝永恒、47.雲天壯、48.蘇麗珍、49.陳武、50.彭兆基、51.温和輝、52.宋啟明、53.范榮彰、54.陳鑑林、55.李誌峰、56.吳文傑、57.周轉香、58.劉天倪、59.何超蕸勞工界（72人爭60席）梁頌恩、林錦儀、程岸麗、馬志成、謝愛紅、王國強、江惠周、李子健、張凱榮、李達偉、葉偉明、謝宏儒、黃平、王宏業、張桂英、林冠良、王麗萍、唐賡堯、楊榮輝、楊開强、湯仲敏、林天賦、陳兆華、許培婷、馮鈺鋒、郭慶桓、丘燿誠、李永富、魯志薪、林偉江、葉柳青、馬光如、謝景華、林志挺、王吉顯、蔡宗建、孔繼明、曾志文、陳鄧源、陳文慧、李煒敏、張錦靈、李廣宇、蘇栢燦、楊連碧、范强、胡明峰、李秀琼、鄭秀娟、朱育青、李方冲、吳慧儀、麥少芬、儲漢松、譚志聰、吳智敏、雷潔嫻、譚金蓮、陳萬聯應、周小松宗教界（60席提名選委）1.釋道平、2.釋宏明、3.何德心、4.釋演慈、5.釋果德、6.釋衍空、7.李家祥、8.譚春華、9.羅妙慈、10.釋悟藏、11.薩智生、12.楊興本、13.劉芝達、14.王香君、15.沙意、16.艾歷斯、17.脱瑞康、18.哈奇偉、19.張大恩、20.司徒亮、21.梁德華、22.葉永成、23.陳國超、24.林赤有、25.黃成益、26.侯永昌、27.葉映均、28.羅清源、29.李耀輝、30.黃健榮、31. 謝戰、32.趙必匡、33.周兆鴻、34.何慶濓、35.洪奕鈞、36.李貴生、37. 麥鄧碧儀、38.謝珮怡、39.王謙、40.謝青、41.湯恩佳、42.李文斌、43.洪定騰、44.黃祉穎、45.洪頂超、46.吳漢良、47.楊萬里、48.唐躍峯、49.柯耀華、50.姜玉堆、51.莫裕生、52.梁淑儀、53.何漢賢、54.鍾健楷、55.易嘉濂、56.李炳光、57.霍健明、58.張洪秀美、59.蘇耀波、60.余仲良第四界別：立法會議員（90席當然選委有40人報名）1.石禮謙、2.田北辰、3.李慧琼、4.吳永嘉、5.何君堯、6.何俊賢、7.林健鋒、8.易志明、9.周浩鼎、10.邵家輝、11.柯創盛、12.姚思榮、13.馬逢國、14.容海恩、15.麥美娟、16.梁志祥、17.梁君彥、18.張宇人、19.張國鈞、20.張華峯、21.郭偉强、22.陸頌雄、23.陳克勤、24.陳恒鑌、25.陳振英、26.陳健波、27.黃定光、28.黃國健、29.葉劉淑儀、30.廖長江、31.葛珮帆、32.劉國勳、33.劉業強、34.潘兆平、35.蔣麗芸、36.鄭泳舜、37.盧偉國、38.鍾國斌、39.謝偉俊、40.謝偉銓鄉議局（27席自動當選）1.林偉強、2.李冠洪、3.余漢坤、4.莫錦貴、5.劉智鵬、6.周玉堂、7.李國鳳、8.鄧志強、9.林奕權、10.程振明、11.翁志明、12.邱錦平、13.鄧瑞民、14.陶桂英、15.鄧賀年、16.陳月明、17.温悅球、18.李耀斌、19.黃文漢、20.文美桂、21.何紹基、22.黃漢權、23.沈豪傑、24.陳志榮、25.劉啟康、26.黃秋萍、27.韋國洪內地港人團體的代表（27席提名選委）1.林華、2.洪清農、3.張立、4.楊亮賢、5.陳又誠、6.杜源申、7.李成祚、8.蕭惠君、9.邱偉銘、10.馮國佑、11.羅家聰、12.馬鴻銘、13. 宋東、14.潘家穰、15.黃有權、16.張鵬、17.洪美容、18.劉志強、19.胡耀鋒、20.陳善明、21.黃必文、22.陳秀欽、23. 王東明、24.陳賢翰．25.黃炳逢、26.湯耀光、27.陳浩華港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表（78人爭76席）選舉委員：陳東、李漢雄、黃頌良、梁鉅海、梁文廣、劉佩玉、陳國偉、黃達東、林煒橋、劉偉光、何顯明、鍾子權、張志聰、潘國華、吳寶強、梁思韻、葉傲冬、林玉珍、陳美燕、陳家珮、羅詠詩、周超常、邱松慶、梁國鴻、劉慶揚、洪超群、林梓鴻、李清霞、李碧儀、李莉、呂曉東、朱浴龍、林永祥、李少榕、陳欣耀、林佑碧、張培剛、朱立威、陳南坡、陳郁傑、黃才立、曾鳳珠、曾耀棠、呂鴻賓、簡銘東、譚肇卓、李鎮強、顏汶羽、張姚彬、簡志豪、袁國強、孔昭華、鍾澤暉、鍾港武、賴榮春、王子成、呂東孩、陳麗芳、趙鳳儀、張琪騰、姚逸華、鄭強峰、林峰、梁騰丰、洪錦鉉、陳燦標、陳華裕、程莉元、雷啟蓮、郭耀偉、楊嘉成、鄧小梅、鄭承峰、劉珮珊、李德康、黎榮浩新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表（82人爭80席）選舉選委：李世榮、古揚邦、鄧開荣、李冠華、林宇星、歐志輝、區子安、凌偉漢、陳偉趯、姚嘉俊、王惠成、招文亮、華美玲、吳超洪、潘國山、吳育智、羅少傑、葛兆源、林港坤、梁昌明、文裕明、湛家雄、郭晋昇、陳嘉輝、鄺月心、邱帶娣、文嘉豪、莊健成、蕭浪鳴、鄧焯謙、鄧鎔耀、呂堅、馬淑燕、姚國威、甘文鋒、巫成鋒、徐帆、龍瑞卿、吳毅榮、陶錫源、陳有海、李洪森、葉文斌、鄭彥鈞、陳文洲、宋嘉桓、高維基、温和達、賴心、李聖潑、姚銘、朱浩賢、陳藹怡、梁嘉銘、劉興華、潘志成、葉長春、鄭臨、盧婉婷、林楚昭、李家良、莊元苳、陳國旗、曾國家、祁麗媚、邱玉麟、簡兆祺、張展鵬、温啟明、胡綽謙、黃碧嬌、陳笑權、張彥南、劉志成、陳灶良、傅曉琳、蒙建强、王舜義、劉舜婷、吳仕福第五界別：港區人大代表及政協委員（190席當然選委）1.王力平、2.王志良、3.王亞南、4.王明凡、5.王明洋、6.王庭聰、7.王國強、8.王惠貞、9.王貴國、10.方文雄、11.孔令成、12.石漢基、13.白水清、14.朱鼎健、15.朱新勝、16.朱葉玉如、17.朱銘泉、18.江達可、19.李一、20.李大壯、21.李山、22.李子良、23.李小加、24.李文俊、25.李引泉、26.李民斌、27.李君豪、28.李明、29.李胥、30.李家傑、31.李國興、32.李惠森、33.李勝堆、34.李偉斌、35.李賢義、36.李澤鉅、37.李應生、38.吳旭洋、39.吳良好、40.吳玲玲、41.吳秋北、42.吳亮星、43.吳傑莊、44.何一心、45.何柱國、46.佘德聰、47.余國春、48.沈南鵬、49.呂耀東、50.林大輝、51.林定强、52.林建岳、53.林淑儀、54.林順潮、55.林積燦、56.林龍安、57.周永健、58.周安達源、59.周春玲、60.周厚立、61.屈恩、62.孟麗紅、63.邱達昌、64.胡定旭、65.胡經昌、66.胡漢清、67.胡劍江、68.胡曉明、69.施清流、70.施榮懷、71.施維雄、72.洪明基、73.洪為民、74.姚志勝、75.姚珏、76.姚祖輝、77.紀海鵬、78.馬浩文、79.馬豪輝、80.唐英年、81.唐偉章、82.高永文、83.高佩璇、84.高美懿、85.高彥明、86.高敬德、87.凌友詩、88.涂輝龍、89.容永祺、90.孫少文、91.曹其東、92.曹暉、93.區永熙、94.許明金、95.許家印、96.許漢忠、97.梁亮勝、98.梁振英、99.梁滿林、100.屠海鳴、101.張力、102.張文光、103.張志剛、104.張松橋、105.張勁、106.張國榮、107.張學修、108.張懿宸、109.莊紹綏、110.郭孔丞、111.郭炳聯、112.陳仲尼、113.陳亨利、114.陳卓禧、115.陳紅天、116.陳振彬、117.陳曼琪、118.陳清霞、119.陳馮富珍、120.陳港生、121.陳新滋、122.陳曉峰、123.彭長緯、124.傅軍、125.曾智明、126.曾偉雄、127.曾毓群、128.馮丹藜、129.馮華健、130.黃友嘉、131.黃少康、132.黃玲玲、133.黃若虹、134.黃英豪、135.黃國、136.黃敏利、137.黃華康、138.黃楚基、139.黃楚標、140.黃毅輝、141.黃錦輝、142.黃蘭茜、143.楊志紅、144.楊国强、145.楊振勳、146.楊紹信、147.楊莉珊、148.雷添良、149.詹洪良、150.葉建明、151.葉國謙、152.葉順興、153.董建華、154.趙東平、155.翟美卿、156.樓家強、157.黎棟國、158.劉長樂、159.劉炳章、160.劉振奎、161.劉與量、162.蔡加讚、163.蔡冠深、164.蔡素玉、165.蔡毅、166.鄭耀棠、167.鄧日燊、168.鄧竟成、169.鄧清河、170.霍啟剛、171.霍震寰、172.盧紹杰、173.盧瑞安、174.盧業樑、175.龍子明、176.閻峰、177.戴希立、178.鍾瑞明、179.謝俊明、180.薛光林、181.簡松年、182.顏寶鈴、183.魏明德、184.鄺保羅、185.鄺美雲、186.譚志源、187.譚耀宗、188.蘇紹聰、189.嚴彬、190.龔永德全國性團體香港成代表（110席自動當選）1.何超瓊、2.彭徐美雲、3.簡慧敏、4.蔡鄭臻、5.靳麗娟、6.陳聰聰、7.阮曾媛琪、8.姜岩、9.張雅麗、10.張佐姣、11.周莉莉、12.陸海、13.王少華、14.張心瑜、15.何文琪、16.梁宏正、17.陳穎欣、18.林琳、19.劉根森、20.郭芙蓉、21.吳學明、22.胡志禧、23.楊政龍、24.謝曉虹、25.黃子文、26.林顥伊、27.劉智仁、28.趙磊、29.連洲杰、30.駱勇、31.王耀瑩、32.詹勝、33.施永泰、34.譚雪欣、35.黃芷淵、36.何坤洲、37.莊家彬、38.凌俊傑、39.廖伊曼、40.林智彬、41.陳昆、42.姚鵬輝、43.包鴻勳、44.賴俊霖、45.謝承潤、46.陳曉鋒、47.范駿華、48.梁毓偉、49.楊全盛、50.盧文端、51.陳進強、52.林樹哲、53.廖宇軒、54.王錦輝、55.程燕、56.梁煒茵、57.梁日輝、58.姚珩、59.徐新英、60.王錦彪、61.沈家燊、62.馬駿、63.黃惠山、64.吳志斌、65.陳志煒、66.周伯展、67.蔡德昇、68.許奇鋒、69..陳健文、70.陳學鋒、71.蘇清棟、72.王育民、73.蔡建四、74.丁良輝、75.包文駿、76.吳華江、77.關百豪、78.陳耘、79.計艷莉、80.宣宏雁、81.楊毅、82.唐梓恩、83.高志森、84.葉長清、85.曾志偉、86.郭少明、87.莊紫祥、88.黃敬、89.李偉強、90.林新強、91.趙青、92.任達榮、93.盧温勝、94.莫華倫、95.馬忠禮、96.劉央、97.陳幼南、98.鄭翔玲、99.管浩鳴、100.杜家駒、101.張利平、102.吳輝體、103.楊育城、104.劉愛麗、105.呂聯勤、106.馬春玲、107.李思廉、108.唐偉年、109.蔡志婷、110.莊哲猛