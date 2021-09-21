涉串謀煽動顛覆國家政權 「賢學思政」三骨幹成員被捕

警方國安處昨早拘捕學生組織「賢學思政」三名骨幹成員，包括召集人王逸戰及秘書長陳枳森，並搜查其位於葵涌的貨倉，帶走一批物資，被捕人士涉嫌串謀煽動顛覆國家政權罪。警方國家安全處高級警司李桂華指，「賢學思政」三名骨幹成員涉串謀煽動顛覆國家政權罪被捕，當中二男一女，年齡介乎十八至二十歲。李表示，有關組織除擺放逾四十次的街站外，更在國安法實施後，多次公開發表仇恨政府及顛覆國家政權的訊息，包括在疫情之初呼籲民眾不要使用安心出行，並用假資料填寫表格。其次聲稱「光時」並非口號，而是民族信念，又建議市民習武，當革命來臨時需要全民勇武，並強調組織的抗爭是對準「港共」政府、中共，李指情況屬於顛覆政權。李桂華指，該組織在旺角一個中心成立聚腳點，吸引志同道合的人士聚集，並以小買賣及展覽工作向成員輸送想法，並參加組織的活動。組織亦有系統地向同理念的囚犯提供物資，意圖招攬追隨者。李桂華解釋，向在囚人士提供物品本身是沒有問題，但如果用作宣揚理念、意圖招攬獄中追隨者、增加影響力，則是違反《香港國安法》。賢學思政於社交媒體發文證實，警方國安處於昨晨六時許上門拘捕召集人王逸戰及秘書長陳枳森，後約十時許，再押同王逸戰前往葵涌華星工業大廈貨倉蒐證，搜近一小時，人員將數十箱裝有物資的膠箱搬運上貨車，移送至警署，並到組織位於旺角好景商業中心的活動地點，破門而入搜查。行動中，警方檢獲大批證物，當中包括朱古力、餅乾等食物，亦有宣傳物品，以及提供囚犯的物品。另外，警方國安處探員昨到秀茂坪邨秀好樓一單位作拘捕行動，至十一時許收隊。昨早近十時許，香港浸會大學學生會編輯委員會於社交媒體發文指，前賢學思政發言人、浸大學生朱慧盈指接獲國安處來電，要求她到其住所協助調查。