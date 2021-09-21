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長和送2000萬元禮券 36幸運兒中獎

2021-09-21 列印
長和送2000萬元禮券 36幸運兒中獎
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　　由長江實業集團、長江和記實業，以及李嘉誠基金會合辦的二千萬元禮券疫苗接種大抽獎結果出爐，共三十六位得獎者。其中頭獎價值五百萬元的長江集團精選禮券組合，由一名幸運兒獨得。

　　主辦單位公佈，頭獎價值五百萬元長江集團精選禮券組合，中獎者身份證首四位號碼為D312，屬於一九四六年至七一年在港出生的港人，年齡約為五十歲至七十五歲人士。禮券適用於購買或支付，由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品或服務。



　　至於二獎價值三百萬元禮券組合，名額有兩個；三獎價值一百萬元禮券組合，名額有三個；四獎及五獎分別為五十萬及五萬元禮券組合。今次大抽獎，共有三十六名幸運兒得獎。

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