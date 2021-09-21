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男子花劍團體賽 港隊全運會摘銅

2021-09-21 列印
■蔡俊彥早前出戰個人賽。 資料圖片
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　　全運會昨天舉行男子花劍團體賽，港隊大勝上屆亞軍江蘇隊，為香港增添一面銅牌，亦是今屆首面劍隊獎牌。港隊派出蔡俊彥、張小倫夥拍楊子加上陣，開局初段已領先十劍，其後對手江蘇隊雖然在中段力追，但港隊發揮出色，最後以四十五比三十六勝出賽事，追平上屆戰績。

　　在女子花劍銅牌戰，香港隊對陝西隊，港隊鄭曉為首局打出五比零領先，隨後被對手稍為追近，但港隊在首五局與對手比分緊咬。不過，第六局開始港隊被拉開差距，最終以三十六比四十五落敗，無緣銅牌。



　　另外，在田徑男子一百米初賽，港隊何偉倫排小組第五，隊友黃卓熙則排小組最後，兩人均未能晉身決賽。至於女子一百米初賽，港隊的陳佩琦、李巧怡和江俊淇，均排小組第八，無法晉級決賽。

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