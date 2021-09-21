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環保斗走私月餅花膠 檢值1300萬元貨

2021-09-21 列印
■警方聯同海關檢獲近一千三百萬走私貨品。
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　　中秋節前夕，有不法份子走私月餅、魚翅等美食圖利。警方與海關於上周六在將軍澳採取聯合反走私行動，檢獲近一千三百萬走私貨品，當中包括月餅。

　　警方指，當晚有十名男子於佛堂澳新區沿岸徘徊，其後一部泥頭車駛進附近空地，卸下一批貨物後離開，在場男子隨即以人鏈方式將貨物搬上岸。其後泥頭車返回上址並卸下一個環保斗，他們即上前搬出環保斗內貨物，並將所有貨物搬往一艘快艇上。



　　人員展開追捕，泥頭車駛去，岸上男子亦登上快艇高速駛離現場，人員遂追截，惟快艇最終在香港東面水域往內地方向逃離。行動中，共檢獲約一千三百萬港元的懷疑走私貨物，當中包括一批月餅、乾花膠、乾魚翅，疑供大陸市場應節。

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