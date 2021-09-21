﻿中秋優惠 守護下半年的健康

北歐人的一年可以簡單分成：公共假期集中的上半年至暑假（個人年休假），幾乎沒有公共假期的下半年至聖誕節。下半年是收穫的半年。工作上很多上半年開始的事，已經初見成效了。就如北歐家家戶戶院內的蘋果樹、李子樹，到了九、十月果子成熟。吃不完的生果，得分享給同事朋友們。又或送到果汁廠，一箱蘋果可換回一箱瓶裝的蘋果汁，互惠互利，相當有趣。下半年也是保養的半年。俗話說，春捂秋凍。到了秋天不要穿的太過暖和，以適應寒冬。到現代，下半年是需要格外注意營養，有抵抗力免受冬季病毒的侵害。北歐除了盛產豬肉（據說丹麥的豬肉已經佔到全球銷量的三成），保健品的品質也是非常高。選材嚴苛，只選有效成分含量高的，生產過程衛生，全生產線是GMP認證工廠，最重要的還是親民價格，性價比極高。NEW NORDIC生髮片是品牌的明星產品，在全球四十多個國家有售，在法國做的驗證，近七成的志願者表示生髮片可以使掉髮減少，頭髮增粗。護肝片內奶薊草是80%標準萃取的，對護肝有極好效果，護肝片內膽鹼能有效幫助代謝脂肪，所以護肝片是護肝減脂雙重功效的北歐產品。助眠片中沒有任何藥物成分，也不含褪黑素。蜜蜂香蜂草、洋甘菊、B族維生素、鎂等，都是極安全可靠的穩定神經系統的成分，睡前一小時吃兩片，能增長深度睡眠的時間，讓人醒來精神好很多。藍莓片是已經全球銷售二十年的產品。想讓細紋淡化和消失，可以選膠原蛋白片；法國驗證，14天可以讓細紋減少。NEW NORDIC中秋優惠到30日止，萬寧（僅售生髮片）、屈臣氏，以及NEW NORDIC官網都有買二送一優惠。原價258港幣的生髮片（一個月用量），僅需172港幣。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注Facebook和IG，隨時來聯繫。