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中秋翌日34°C破紀錄

2021-09-23 列印
■本港昨午天氣酷熱，錄得最高氣溫攝氏三十四度。
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　　秋天欠秋意，氣溫熱以炎夏。天文台表示，廣東省沿岸受一股偏東氣流正的影響，令本港昨午天氣酷熱，錄得最高氣溫攝氏三十四度，是有記錄以來最熱的中秋節翌日假期。

　　天文台亦在昨天早上十一時二十分發出酷熱天氣警告，十七時三十分取消。政府提醒市民要預防中暑，避免長時間在戶外活動。如要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方，並應充份喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。



　　此外，天文台指，位於南海南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，本港今日氣溫介乎二十七至三十一度，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。

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