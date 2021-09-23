聶德權寄語公務員： 「事不避難、義不逃責」

聶德權昨在社交網站撰文指，席間有公務員問及港澳辦主任夏寶龍對香港問題提出具體指示的意義；公務員的素質及外界的觀感；公務員事務局擔起疫苗接種計劃等防疫工作的緣由等問題。
他回應時鼓勵公務員多落區，為議定政策把脈。他個人也以身作則經常落區，如走訪不同地區的疫苗接種中心，與市民接觸，回去再跟進，務求令政策「落地」。至於高級公務員，聶德權指他們要準確認識及貫徹「一國兩制」，維護國家利益，推動香港發展。
信用卡消費方便快捷，但存在資料外洩危機。有市民獲發卡銀行通知，其信用卡同時以美元及日圓消費，情況可疑，故主動停止過數，事主才驚覺信用卡資料或被人盜用。專家提醒市民，使用信用卡網購或網上拍賣，若相關網站...
2021-09-23
聯合國大會上多國領袖都有提及如何應對氣候變化及其承諾。中國國家主席習近平就承諾，中國不再新建境外煤電項目，並重申力爭二○六○年前實現碳中和的目標。美國總統氣候問題特使克里表示歡迎，形容是重大貢獻。據央...
2021-09-23
美國總統拜登周二在白宮接見到訪的英國首相約翰遜，是兩位領袖首次在白宮面對面會談。經過阿富汗的亂局及美、英、澳建立三邊安全夥伴關係而鬧出外交風波後，希望兩國關係能有新突破。不過，英方爭取與美國締結雙邊自...
2021-09-23
據《星島地產網》報道，二手紛錄議價成交個案，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田富豪花園明麗閣D座低層D室，面積725方呎，三房一套間隔，原叫價880萬元，累減42萬，終以838萬成交，呎價1...
2021-09-23
美國聯儲局今日凌晨公佈議息結果，一如市場預料宣佈利率不變，聯邦基金利率維持介乎零至四分一厘。議息聲明指出，若然美國經濟持續復甦，將很快落實縮減量化寬鬆政策，同時，預期明年將會加息。美股早段造好，杜指早...
2021-09-23
巴塞隆拿周一西甲主場1:1逼和CF格蘭納達後，教練朗奴高文坦言球隊已無力再踢控傳，要依靠高空轟炸，新中鋒盧克迪莊正是新戰術的中心。今晚聯賽快車造訪卡迪斯，這名身高一米八八的荷蘭中鋒勢力克對方一對比自己矮的中堅，領軍樸樸實實重響勝鼓，讓球主客和讓一球「客勝」無難度。 （Now611、632台周五凌晨4:00直播） 美斯今夏離開，巴塞頓失戰術重心，加上前鋒阿古路、巴夫韋迪、翼鋒安素法迪、奧士文尼丹比利和中場柏迪五名進攻大將因傷缺陣，實力大打折扣。周一僅逼和格蘭納達後，朗奴高文承認巴塞已無力再踢華麗的傳統控傳足球，要改以高空轟炸為戰術重心。 盧克迪莊恃高行兇 今夏由西維爾來投的盧...
2021-09-23
今個星期手機市場可謂熱鬧非常，大概是要趕在iPhone 13系列周五開賣，Motorola今日突然宣布推出edge 20系列手機，分別是edge 20 Pro及edge 20 fusion，前者即日開...
2021-09-21
林作及鍾培生的「百萬大戰」上周六結束，鍾培生未能兌現首兩回合KO拳擊新手林作，最後打足四回合以點數贏對方。周二中秋節當晚，林作設慶功宴多謝向柏榮教練團隊，還識做地送上一張88,800期票畀師傅，並為拳...
2021-09-23
《財政預算案》向每一名香港成年人派發五千元電子消費券，首期於八月一日發出，刺激消費市場的作用，立竿見影。第二期消費券將於十月一日發出，各行各業是時候加推優惠配合，以延長這一波消費熱潮，令電子消費券產生的滾大效應再加大，發揮更大提振經濟的作用。 電子消費券設使用限期，市民取得之後，適逢本港疫情持續放緩，各項限聚令亦隨之放寬，造就大家外出消費好時機。飽受疫情打擊的飲食業，客人入座反彈，不少食店都指生意錄得理想回升，其他零售業亦有受惠。首期電子消費券反應良好，原因與各行業「食住條水」有關，各店紛紛推出消費優惠，以爭奪電子消費券帶來的龐大消費額，令市民覺得消費有甜頭，於是更為開心使...
2021-09-23
昨晚谷中舉行八場賽事，潘頓與希斯合作勝出「赤馬雄風」和「人和家興」，另外再贏羅廄「美麗滿滿」，最終成為騎師王。其餘方嘉柏憑「快步速」和「帆哥兒」梅開二度，容天鵬則憑「皆大開心」打開今季勝門。 潘頓昨晚...
2021-09-23