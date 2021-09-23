聶德權寄語公務員： 「事不避難、義不逃責」

公務員培訓處日前舉辦為期三周的「公共行政領袖實踐課程」，公務員事務局局長聶德權出席分享，指在《香港國安法》及完善選舉制度落實後，香港進入新時代，公務員要事不避難、義不逃責；政府要為市民解決問題，而不是走程序；要設身處地，從用家的角度出發。聶德權昨在社交網站撰文指，席間有公務員問及港澳辦主任夏寶龍對香港問題提出具體指示的意義；公務員的素質及外界的觀感；公務員事務局擔起疫苗接種計劃等防疫工作的緣由等問題。他回應時鼓勵公務員多落區，為議定政策把脈。他個人也以身作則經常落區，如走訪不同地區的疫苗接種中心，與市民接觸，回去再跟進，務求令政策「落地」。至於高級公務員，聶德權指他們要準確認識及貫徹「一國兩制」，維護國家利益，推動香港發展。