逾半受訪港人 指港產片「劇情唔吸引」

《財政預算案》向每一名香港成年人派發五千元電子消費券，首期於八月一日發出，刺激消費市場的作用，立竿見影。第二期消費券將於十月一日發出，各行各業是時候加推優惠配合，以延長這一波消費熱潮，令電子消費券產生的滾大效應再加大，發揮更大提振經濟的作用。 電子消費券設使用限期，市民取得之後，適逢本港疫情持續放緩，各項限聚令亦隨之放寬，造就大家外出消費好時機。飽受疫情打擊的飲食業，客人入座反彈，不少食店都指生意錄得理想回升，其他零售業亦有受惠。首期電子消費券反應良好，原因與各行業「食住條水」有關，各店紛紛推出消費優惠，以爭奪電子消費券帶來的龐大消費額，令市民覺得消費有甜頭，於是更為開心使...

2021-09-23