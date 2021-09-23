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逾半受訪港人 指港產片「劇情唔吸引」

2021-09-23 列印
　　青協的青年創研庫昨日發表調查結果，發現逾一半受訪者認為港產片「劇情唔吸引」，建議成立文化局，制定娛樂產業長遠藍圖。

　　調查訪問八百一十六名本港居民，發現逾五成人認為港產電影「劇情唔吸引」、逾兩成半人指「視覺效果一般」，有受訪者更指，近年香港電影題材不夠大膽，有明星級演員亦難有吸引力。三成受訪者認為政府缺乏對產業的支援，窒礙本地娛樂製作。



　　團體認為政府必須平衡業界與不同持份者的聲音，正視業界對《電檢條例》修訂的擔憂，更清晰地解說；亦建議成立文化局，以專責架構推動及制定娛樂產業長遠藍圖。

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