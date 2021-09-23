二十一間社區新冠疫苗接種中心，昨日起將「即日籌」安排擴展至所有合資格人士，有營運的醫療集團指人流不多與中秋節翌日假期有關。為推動更多市民打針，公務員事務局局長聶德權透露，爭取本月在兩間公立醫院設置疫苗注射站，為覆診的長者接種。對於普遍年紀較大的職業司機，有工會估計，大部份未打針的司機都是因家人反對，或者本身有「三高」，建議政府加強講解。在荔枝角公園體育館接種中心，昨早有市民到場領取「即日籌」打針，但未見多人排隊。當中有市民向傳媒說：「幾十歲嗰啲唔識去預約，o依家唔使預約方便好多啦，應該一早咁樣做啦」。截至昨午四時半，有九百三十人用「即日籌」打針。本港目前首劑疫苗接種率為近六成六，但六十歲以上和七十歲以上人士分別只有四成四及兩成八人打針。聶德權指，若長者擔心自身慢性病或身體不適合接種，很難「叫得郁」他們打針。政府會透過地區講座、一對一健康諮詢和即場打針，鼓勵長者接種；並爭取本月在兩間公立醫院設置注射站，為覆診的長者接種。不少職業司機年齡偏高又要接觸不同客人，汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠向本報表示，估計超過一半職業司機已打針，而的士司機的接種率應可達六成。他指，未打針的司機大多有「三高」（即高血壓、高血脂及高血糖），加上家人反對，「拖到o依家都未夠膽打針」。他建議加強疫苗宣傳講解，運輸署亦可為的士及公共小巴司機，再提供一次免費身體檢查服務。專家：「三高」不是大問題呼吸系統專科醫生梁子超強調，「三高」人士毋須延遲打針，除非出現急性惡化跡象，如心口痛、血壓飆升等，全球已接種數以十億計劑疫苗，反映「三高」不是大問題。他建議可讓醫生於長者覆診時，主動查詢對方有否打針，並即場安排接種。就應否強迫司機打針，他認為「最好唔好」，若出現任何不幸事件，就會加深公眾對疫苗的誤解。