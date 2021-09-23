連續36天本地零確診

本港昨天新增一宗新冠肺炎輸入個案，本地連續三十六天「零確診」。新增患者為一名五十五歲菲律賓外傭，持當地針卡來港，為第九宗同類個案。另外，初步確診個案少於五宗。該名五十五歲女病人，周一從菲律賓抵港，在機場抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變種病毒株，沒有病徵。她曾於六至七月在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。已打針菲傭確診此外，截至本月十九日的過去一星期，衞生署接獲一宗曾於離世前十四日內，接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名八十四歲男子，沒有臨牀證據顯示個案由疫苗引起。署方亦接獲一百一十五宗涉及曾注射新冠疫苗人士的異常事件報告，有六宗涉及十二至十五歲青少年打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及四男兩女，他們接種復必泰後一至三天內出現胸痛，情況穩定。