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哈爾濱新增五確診 全市檢測

2021-09-23 列印
　　內地前天新增十六宗新冠肺炎本土個案，當中十三宗來自福建的廈門及莆田，其餘三宗來自黑龍江哈爾濱市。哈爾濱昨天再多五人確診，已展開全市全員核酸檢測。

　　哈爾濱前天新增的三宗確診，患者均來自巴彥縣，當中兩人八月從菲律賓回國，已完成二十八天的集中及家居隔離檢疫，其後曾多次到訪網吧等。全市戲院、網吧、室內健身場所等密閉場所已暫停營業。



　　福建疫情方面，國家衞健委赴福建工作組專家認為，防控雖取得一定成效，但仍存不確定性，廈門疫情形勢相對複雜。

　　由於莆田首例病例極大可能是在隔離酒店受感染，將就此進行檢討改善。

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